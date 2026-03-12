УЗ стягує додаткову комісію — її розмір та як не переплачувати

У пасажира УЗ перевіряють квитки. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Частина українців вимушена платити більше за квитки на приміські потяги Укрзалізниці. Додаткову комісію сплачуватимуть пасажири, які купуватимуть квитки у залізничних касах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на автора Youtube-каналу "Залізні магістралі" Олега Васильєва.

Додаткова комісія УЗ

За словами Васильєва, Укрзалізниця знову повернула комісію за продаж приміських квитків на залізниці. Перевізник вводив додатковий збір 3 лютого, проте вже 6 лютого його було скасовано.

Розмір комісії складає 7 гривень. Проте додатковий збір стягується лише з пасажирів, які купують квитки через залізничні каси, оплачуючи їх готівкою або pos-терміналом.

"11 березня комісійний збір знову з'явився. Проте залишається можливість купівлі квитків на приміські поїзди без комісії через мобільний застосунок УЗ", — повідомив чоловік.

Проте зекономити на квитках мають можливість далеко не всі пасажири. Зокрема, придбати посадкові талони онлайн на приміські потяги нині можливо лише у Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській та частково Херсонській і Запорізькій областях.

Що ще цікаво знати подорожуючим потягами УЗ

В УЗ роз'яснили, чи з'являться в додатку спеціальні відмітки про попутників. Користувачі соцмереж поцікавилися у перевізника, чи не планують в компанії найближчим часом зробити позначки в квитках, хто саме їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи люди з тваринами.

В Укрзалізниці відповіли, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Раніше ми розповідали, як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ. Є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

Також писали Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів. За нього пасажирам доведеться вже віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень.

Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.