В Украине могут возобновить авиарейсы: при каких условиях гражданские самолеты вновь поднимутся в небо

Самолет в аэропорту. Фото: УНИАН

Украина готовится к возвращению гражданских авиаперевозок. Точных сроков возобновления полетов пока нет, однако правительство уже прорабатывает несколько сценариев и готовит инфраструктуру. Гражданские самолеты могут подняться в небо еще до окончания войны, но главным условием остается безопасность пассажиров и работников аэропортов.

Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник в интервью "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

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Как Украина готовится к открытию воздушного пространства

Государство уже прорабатывает различные сценарии, чтобы в случае возобновления полетов быть готовым к возможным чрезвычайным ситуациям. В то же время сейчас основное внимание сосредоточено на экономической, гуманитарной и военной логистике. Ее обеспечивают железная дорога, морской и автомобильный транспорт.

Однако, как отметил Калашник, это не означает отказ от планов возобновления гражданских авиарейсов. Украина изучает опыт стран, где гражданская авиация работает во время военных конфликтов, в частности Израиля и некоторых государств Африки. Также государство сотрудничает с ИКАО — международной организацией гражданской авиации, которая регламентирует правила полетов.

Параллельно готовятся аэропорты и другие объекты инфраструктуры. Речь идет о создании безопасных зон, обустройстве укрытий, альтернативных источниках питания и других мерах, необходимых для работы аэропортов в условиях войны.

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Конкретной даты возобновления гражданских полетов пока нет. Калашник пояснил, что это может произойти по одному из двух сценариев:

Боевые действия завершатся и наступит мир. Авиасообщение восстановят еще до окончания войны, если для этого будут созданы достаточные условия безопасности.

"Это обязательно произойдет. Просто вопрос времени", — сказал Калашник.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что произошло на борту самолета flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Самолет подал два сигнала тревоги, один из которых означал угон, после чего совершил посадку в Саудовской Аравии из-за стычки в кабине пилотов. По предварительным данным, второй пилот ранил капитана ножом и пытался повредить самолет, но экипаж смог безопасно посадить борт.

Также Новини.LIVE писали, почему самолет Wizz Air не смог вылететь из Рима в Констанцу. Перед взлетом стюардесса заметила трещины на иллюминаторе и сообщила о проблеме пилотам. Взлет отменили, самолет отправили на техническую проверку, а впоследствии авиакомпания заменила самолет.