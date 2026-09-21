Самолет Wizz Air развернули на взлетной полосе: в чем причина

Самолет Wizz Air. Фото: Airport Gdansk

Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air должен был выполнить рейс из Рима в Констанцу, однако так и не взлетел. Стюардесса заметила несоответствие, которое угрожало безопасности экипажа и пассажиров, и спасла жизнь многим людям.

Об этом пишет Ziarul de Iași, передает Новини.LIVE.

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Инцидент в самолете Wizz Air

Отмечается, что пассажиры Wizz Air уже находились на борту, и самолет направлялся к взлетной полосе, когда стюардесса заметила проблему и немедленно сообщила об этом экипажу в кабине пилотов. Оказалось, что бортпроводница заметила трещины на иллюминаторе самолета.

Пилот остановил взлет и принял решение вернуть самолет в зону технических проверок. Таким образом, взлет, первоначально запланированный на 06:10, был отменен. Впоследствии лоукостер решил заменить самолет.

На данный момент компания Wizz Air не предоставила дополнительных подробностей о причине появления этих трещин.

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Трещина в иллюминаторе самолета — это критическая неисправность, которая при отсутствии немедленных действий может привести к катастрофическим последствиям.

Главная опасность заключается в декомпрессии (потере давления внутри салона), поскольку на большой высоте давление за бортом ничтожно мало по сравнению с герметичным салоном. Трещина может привести к полному разрушению стекла.

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