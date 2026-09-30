В Україні можуть відновити авіарейси: за яких умов цивільні літаки знову піднімуться у небо

Літак у аеропорту. Фото: УНІАН

Україна готується до повернення цивільної авіації. Точних строків запуску польотів поки немає, однак уряд вже опрацьовує кілька сценаріїв та готує інфраструктуру. Цивільні літаки можуть піднятися у небо ще до завершення війни, але головною умовою залишається безпека пасажирів і працівників аеропортів.

Про це розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник для "Телеграфа", передає Новини.LIVE.

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Як Україна готується до відкриття неба

Держава вже опрацьовує різні сценарії, щоб у разі запуску польотів бути готовою до можливих надзвичайних ситуацій. Водночас зараз основна увага зосереджена на економічній, гуманітарній та військовій логістиці. Її забезпечують залізниця, морський і автомобільний транспорт.

Однак, як зазначив Калашник, це не означає відмову від планів повернути цивільні авіарейси. Україна вивчає досвід країн, де цивільна авіація працює під час воєнних конфліктів, зокрема Ізраїлю та окремих держав Африки. Також держава співпрацює з ІКАО — міжнародною організацією цивільної авіації, яка регламентує правила польотів.

Паралельно готують аеропорти та інші об’єкти інфраструктури. Йдеться про створення безпечних зон, облаштування укриттів, альтернативні джерела живлення та інші заходи, необхідні для роботи аеропортів в умовах війни.

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Конкретної дати запуску цивільних польотів поки немає. Калашник пояснив, що це може статися за одним із двох сценаріїв:

Бойові дії завершаться і настане мир. Авіасполучення відновлять ще до завершення війни, якщо для цього будуть достатні безпекові умови.

"Неодмінно це відбудеться. Просто питання часу", — сказав Калашник.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що сталося на борту літака flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. Літак подав два сигнали тривоги, один із яких означав викрадення, після чого здійснив посадку в Саудівській Аравії через сутичку в кабіні пілотів. За попередніми даними, другий пілот поранив капітана ножем і намагався пошкодити літак, але екіпаж зміг безпечно посадити борт.

Також Новини.LIVE писали, чому літак Wizz Air не зміг вилетіти з Рима до Констанци. Перед зльотом стюардеса помітила тріщини на ілюмінаторі та повідомила про проблему пілотам. Зліт скасували, борт відправили на технічну перевірку, а згодом авіакомпанія замінила літак.