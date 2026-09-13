Самый необычный аэропорт Европы: где он находится и чем уникален

Пилот показал один из самых необычных аэропортов Европы
Опытный пилот побывал в одном из самых необычных аэропортов Европы. Он рассказал путешественникам, почему для пилотов он такой особенный.
Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.
Самый уникальный аэропорт Европы
Пилот пояснил, что один из самых популярных городов Черногории, Тиват, расположен в очень необычном месте.
"С одной стороны — Адриатика, а вокруг — горный рельеф. И именно он во многом определяет особенности захода на посадку. Еще задолго до взлетно-посадочной полосы начинается самая красивая часть. Часть захода самолет выполняет между горными склонами, и горы остаются буквально с обеих сторон", — поделился он.
Пилот добавил, что ближе к аэропорту появляется ещё одна особенность — финальная траектория захода на полосу 32 смещена примерно на 20 градусов от оси полосы. Эта полоса не приводит самолёт прямо к её продолжению, и после установления необходимого визуального контакта с полосой и пролёта специальной точки начинается финальный маневр — визуальное довертание на полосу.
@kovalchuk.artem7
Тиват — аэропорт, который запоминается ещё до того, как коснешься полосы. Горы, Адриатика, необычная траектория захода и невероятные виды из кабины — именно за такие полёты и любишь авиацию. #tivat #crew #авиация #путешествия #boeing737♬ Future City — Alowox
"Здесь требуются точность и плавность, чтобы развернуть самолёт таким образом, чтобы выйти на виз и оставаться стабилизированным всё время во время посадки", — подчеркнул он.
Пилот рассказал, что аэропорт Тивата требует от экипажа особого внимания — горный рельеф вокруг аэропорта, переменчивый ветер и, возможно, турбулентность.
По его словам, необычное не означает опасное. В частности, для приземления в таких особых аэропортах предусмотрены процедуры, ограничения и критерии, поэтому пассажирам не стоит нервничать.
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