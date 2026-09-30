Инцидент на борту самолета flydubai: что известно о драке между пилотами и что говорят власти

Самолет flydubai. Фото: flydubai/Facebook

Пассажирский самолет авиакомпании flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал два сигнала тревоги. Один из них означал угон.

Об этом сообщает Times of Israel, передает Новини.LIVE.

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Инцидент на борту самолета flydubai

Отмечается, что самолет приземлился в Саудовской Аравии после бурной схватки в кабине пилотов.

На первых фотографиях, появившихся после инцидента, на борту самолета авиакомпании flydubai можно заметить пассажира с кровью на рубашке.

Также в СМИ распространялась информация о том, что на борту рейса flydubai подрались пилоты — россиянин и украинец.

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По неподтвержденным данным израильских СМИ, второй пилот, гражданин Омана, находится под следствием после того, как он якобы ранил ножом капитана, гражданина ОАЭ, и пытался разбить самолет.

Инцидент с flydubai. Фото: Times of Israel

На данный момент официальных заявлений об обстоятельствах инцидента от израильских, саудовских или властей ОАЭ не поступало.

Израильские СМИ опубликовали видео, которое, как утверждается, было снято на борту самолета авиакомпании flydubai во время его приземления в Саудовской Аравии. На нём видно, как пассажиры празднуют, аплодируют и поют, когда самолёт снижается на посадку после бурной ссоры в кабине пилотов.

«Ещё наш отец жив»: пассажиры самолёта в момент приземления pic.twitter.com/wALLq5AluW — «Исраэль Хайом» (@IsraelHayomHeb) 30 сентября 2026

Пока не ясно, как израильтяне, застрявшие в Саудовской Аравии, вернутся в Израиль. Однако flydubai заявила, что отправит в аэропорт Табрук другой самолет, чтобы вернуть пассажиров домой.

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