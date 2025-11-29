Які авіакомпанії світу пропонують найнижчі ціни на квитки — перелік

Аеропорт. Фото: pexels.com

Мандрівники мають чудову можливість користуватися привабливим пропозиціям лоукостерів в Європі. Перелік бюджетних компаній не обмежується популярними Wizz Air та Ryanair. Зокрема, є лоукост-авіакомпанії, що літають через океан (до Карибів, Таїланду, США тощо) та пропонують дуже вигідні ціни на квитки.

Тревел-блогер Марія Шваб поділилась в Instagram компаніями, завдяки яким можна зекономити кошти на квитках на літак.

Transavia

Ця нідерландська авіакомпанія літає по всій Європі, має маршрути до Кабо-Верде та інших цікавих міст. Ціна на квитки стартує від 18 євро.

Jet2

Це британська авіакомпанія, яка літає до Греції, Іспанії та інших курортів. Квитки вартують від 35 до 70 євро в один бік.

easyJet

Літаки британського лоукостера літають з Лондона, Женеви та Берліна до різних міст Чехії, Польщі та Угорщини. Найнижча ціна на квитки — 20 євро. Саме цією авіакомпанією найвигідніше летіти до Швейцарії.

World Fly

Рейси компанії обслуговують нові літаки, які доставляють пасажирів з Іспанії до країн Карибського басейну. Тут навіть у мінімальних тарифах передбачені обіди із напоями. Середня вартість квитка 300-400 євро у два боки.

Norse

Літаки компанії літають до США з Європи, а також є рейси до екзотичних курортів. Алкоголь та їжу можна придбати на борту за окрему плату, проте квитки в рази доступніші за інші авіакомпанії — від 180 євро в один бік.

