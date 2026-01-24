Въезд в Венгрию в 2026 году — перечень необходимых документов

Заполнение документов при пересечении границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Венгрия — европейская страна, которая известна своей уникальной архитектурой и культурой. Кроме того, в венгерский столице Будапеште расположен международный аэропорт, из которого можно долететь до любимого курорта. Однако для пересечения границы с этой страной необходимо иметь определенный перечень документов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, какие документы проверяют венгерские пограничники.

Какие документы необходимы для въезда в Венгрию

По состоянию на январь 2026 года, украинцы могут въехать в Венгрию без визы. При пересечении украинско-венгерской границы обязательным является биометрический паспорт или действующая шенгенская виза.

Биометрический загранпаспорт должен быть действителен более 180 дней с даты въезда. Для украинцев также обязательным документом для пересечения венгерской границы является страховой полис. Его достаточно показать пограничникам на экране телефона.

Кроме того, представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно потребовать документы, подтверждающие право на въезд в страну:

разрешение на проживание,

рабочую визу,

бронирование отеля и прочее.

