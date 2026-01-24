В'їзд до Угорщини у 2026 році — перелік необхідних документів

Заповнення документів при перетині кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Угорщина — європейська країна, яка відома своєї унікальною архітектурою та культурою. Окрім того, в угорський столиці Будапешті розташований міжнародний аеропорт, з якого можна долетіти до улюбленого курорту. Проте для перетину кордону з цією країною необхідно мати певний перелік документів.

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про те, які документи перевіряють угорські прикордонники.

Які документи необхідні для в'їзду до Угорщини

Станом на січень 2026 року, українці можуть в'їхати до Угорщини без візи. При перетині українсько-угорського кордону обов’язковим є біометричний паспорт або дійна шенгенська віза.

Біометричний закордонний паспорт має бути дійсний більше 180 днів із дати в’їзду. Для українців також обов'язковим документом для перетину угорського кордону є страховий поліс. Його достатньо показати прикордонникам на екрані телефоні.

Окрім того, представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну:

дозвіл на проживання,

робочу візу,

бронювання готелю та інше.

