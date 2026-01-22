Испания запускает единый транспортный абонемент — сколько стоит

Скоростной поезд Renfe в Испании. Фото: Renfe

С 21 января 2026 года Испания ввела месячный проездной — транспортный абонемент, позволяющий путешествовать почти по всей стране за фиксированную плату.

Стоимость составляет 60 евро в месяц, для лиц до 26 лет — 30 евро, сообщает испанское Министерство транспорта.

Реклама

Читайте также:

Что охватывает абонемент

Проездной действует на пригородные и региональные поезда Renfe Cercanías и Media Distancia, а также на государственные междугородние автобусы. Это позволяет множество раз ездить между городами, добираться на работу, учебу или отправляться на отдых в выходные, не считая стоимость каждой поездки.

Абонемент сочетается с другими программами: остается в силе проездной за 20 евро для Cercanías и бесплатный проезд для детей до 15 лет.

Кто может получить скидку

Лица до 26 лет покупают абонемент за 30 евро. Нужно зарегистрироваться на сайте Министерства транспорта, получить персональный код и ввести его при покупке. Регистрация должна быть завершена минимум за 24 часа до первого оформления.

Дети, рожденные с 1 января 2012 года, и в дальнейшем ездят бесплатно, но после отдельной регистрации и получения кода.

Как пользоваться абонементом

После приобретения выбирают дату начала действия — в пределах 30 дней от оформления. Абонемент действует ровно месяц и позволяет без дополнительной платы садиться на поезда Cercanías, Media Distancia и междугородние автобусы.

На высокоскоростные поезда AVE тариф пока не распространяется, однако даже без них проездной открывает всю страну за одну фиксированную сумму.

Правительство рассчитывает, что такая схема сделает передвижение по Испании проще, доступнее и выгоднее как для ежедневных поездок, так и для путешествий.

Ранее мы писали, что в Испании после большой железнодорожной катастрофы вдвое снизили движение скоростных поездов.

Также мы писали, что в ЕС будут действовать обновленные правила для некоторых водителей.