Услуга Sleepers Row от Lufthansa — какие преимущества и цена

Бронируя билеты в экономклассе, большинство пассажиров не ожидают путешествия с комфортом. Однако немецкая авиакомпания Lufthansa имеет опцию Sleepers Row, которая предоставляет путешественникам больше пространства в самолете.

Стоит ли переплачивать за услугу Sleepers Row

Компания с 2021 года предоставляет пассажирам возможность забронировать целый ряд в самолете. Таким образом, можно даже выспаться во время авиарейса.

"Вы можете лечь, растянуться и наслаждаться дополнительным пространством в течение всего полета", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что воспользоваться услугой Sleepers Row можно только у выхода на посадку, когда вы собираетесь зарегистрироваться на рейс, а ее стоимость зависит от дня недели и конкретного рейса (ориентировочно от 159 до 229 евро).

Такая опция доступна только на дальнемагистральных рейсах продолжительностью 11 часов и более. Пассажирам, которые оплатили услугу Sleepers Row, также будут выдавать одеяла и подушки бизнес-класса.

