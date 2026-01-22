Видео
Без соседей в самолете — об этой фишке Lufthansa мало кто знает

Без соседей в самолете — об этой фишке Lufthansa мало кто знает

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:39
Услуга Sleepers Row от Lufthansa — какие преимущества и цена
Самолет Lufthansa. Фото: lufthansa.com

Бронируя билеты в экономклассе, большинство пассажиров не ожидают путешествия с комфортом. Однако немецкая авиакомпания Lufthansa имеет опцию Sleepers Row, которая предоставляет путешественникам больше пространства в самолете.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Стоит ли переплачивать за услугу Sleepers Row

Компания с 2021 года предоставляет пассажирам возможность забронировать целый ряд в самолете. Таким образом, можно даже выспаться во время авиарейса.

"Вы можете лечь, растянуться и наслаждаться дополнительным пространством в течение всего полета", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что воспользоваться услугой Sleepers Row можно только у выхода на посадку, когда вы собираетесь зарегистрироваться на рейс, а ее стоимость зависит от дня недели и конкретного рейса (ориентировочно от 159 до 229 евро).

Такая опция доступна только на дальнемагистральных рейсах продолжительностью 11 часов и более. Пассажирам, которые оплатили услугу Sleepers Row, также будут выдавать одеяла и подушки бизнес-класса.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Alaska Airlines оказалась в шаге от нового мирового рекорда. В частности, на ее первый беспосадочный перелет в Рим ожидает 1200 путешественников.

Также мы сообщали, что лоукостер Ryanair высмеял Илона Маска новой распродажей билетов.

авиарейсы самолет авиабилеты путешествие зона комфорта
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
