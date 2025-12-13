Видео
Главная Транспорт Не пустят в самолет — запрещенные вещи на борту Wizz Air

Не пустят в самолет — запрещенные вещи на борту Wizz Air

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 20:25
Запрещенные вещи на борту самолета Wizz Air — список
Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Когда вы покупаете билеты бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air, вероятно, вы планируете сэкономить средства на багаже, взяв с собой только ручную кладь. Прежде чем отправляться в зимний отпуск, важно знать, какие предметы запрещено перевозить в самолете.

Об этом пишет Daily Express.

Что нельзя брать в самолет Wizz Air

Большинство авиакомпаний позволяет брать на борт самолета предметы повседневного обихода — одежду, книги, ручки, бумагу, наушники, подушки для путешествий и прочее.

Категорически запрещены на борту острые и легковоспламеняющиеся предметы и даже игрушечные пистолеты.

Полный перечень запрещенных предметов в самолетах Wizz Air:

  • любая кислота;
  • колья для бильярда, снукера или пула;
  • строительные инструменты;
  • рогатки;
  • дартс;
  • газовые картриджи или заправки для газовых картриджей;
  • молотки, гвозди или отвертки;
  • шприцы для подкожных инъекций (если это не подтверждено медицинскими показаниями);
  • ножи с лезвиями длиной более 6 см;
  • топливо для зажигалок;
  • заправка для зажигалок (пассажирам разрешается перевозить одну одноразовую зажигалку в прозрачном пластиковом пакете, который закрывается).
  • ртуть;
  • краска;
  • лезвия для бритья;
  • ножницы с лезвиями длиной более 6 см;
  • спортивные биты;
  • игрушечные реплики оружия (пластиковые или металлические);
  • зонтики, за исключением складных.

Ранее мы писали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также одна из опытных путешественниц рассказала, как получить дополнительное место в самолете без доплат. Она порекомендовала во время регистрации на рейс обратиться к персоналу и поинтересоваться есть ли свободные сиденья у прохода.

авиарейсы авиабилеты Wizz Air самолеты запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
