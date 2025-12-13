Запрещенные вещи на борту самолета Wizz Air — список

Не пустят в самолет — запрещенные вещи на борту Wizz Air
Когда вы покупаете билеты бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air, вероятно, вы планируете сэкономить средства на багаже, взяв с собой только ручную кладь. Прежде чем отправляться в зимний отпуск, важно знать, какие предметы запрещено перевозить в самолете.
Об этом пишет Daily Express.
Что нельзя брать в самолет Wizz Air
Большинство авиакомпаний позволяет брать на борт самолета предметы повседневного обихода — одежду, книги, ручки, бумагу, наушники, подушки для путешествий и прочее.
Категорически запрещены на борту острые и легковоспламеняющиеся предметы и даже игрушечные пистолеты.
Полный перечень запрещенных предметов в самолетах Wizz Air:
- любая кислота;
- колья для бильярда, снукера или пула;
- строительные инструменты;
- рогатки;
- дартс;
- газовые картриджи или заправки для газовых картриджей;
- молотки, гвозди или отвертки;
- шприцы для подкожных инъекций (если это не подтверждено медицинскими показаниями);
- ножи с лезвиями длиной более 6 см;
- топливо для зажигалок;
- заправка для зажигалок (пассажирам разрешается перевозить одну одноразовую зажигалку в прозрачном пластиковом пакете, который закрывается).
- ртуть;
- краска;
- лезвия для бритья;
- ножницы с лезвиями длиной более 6 см;
- спортивные биты;
- игрушечные реплики оружия (пластиковые или металлические);
- зонтики, за исключением складных.
