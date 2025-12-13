Запрещенные вещи на борту самолета Wizz Air — список

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Когда вы покупаете билеты бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air, вероятно, вы планируете сэкономить средства на багаже, взяв с собой только ручную кладь. Прежде чем отправляться в зимний отпуск, важно знать, какие предметы запрещено перевозить в самолете.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Что нельзя брать в самолет Wizz Air

Большинство авиакомпаний позволяет брать на борт самолета предметы повседневного обихода — одежду, книги, ручки, бумагу, наушники, подушки для путешествий и прочее.

Категорически запрещены на борту острые и легковоспламеняющиеся предметы и даже игрушечные пистолеты.

Полный перечень запрещенных предметов в самолетах Wizz Air:

любая кислота;

колья для бильярда, снукера или пула;

строительные инструменты;

рогатки;

дартс;

газовые картриджи или заправки для газовых картриджей;

молотки, гвозди или отвертки;

шприцы для подкожных инъекций (если это не подтверждено медицинскими показаниями);

ножи с лезвиями длиной более 6 см;

топливо для зажигалок;

заправка для зажигалок (пассажирам разрешается перевозить одну одноразовую зажигалку в прозрачном пластиковом пакете, который закрывается).

ртуть;

краска;

лезвия для бритья;

ножницы с лезвиями длиной более 6 см;

спортивные биты;

игрушечные реплики оружия (пластиковые или металлические);

зонтики, за исключением складных.

Ранее мы писали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также одна из опытных путешественниц рассказала, как получить дополнительное место в самолете без доплат. Она порекомендовала во время регистрации на рейс обратиться к персоналу и поинтересоваться есть ли свободные сиденья у прохода.