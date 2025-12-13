Заборонені речі на борту літака Wizz Air — список

Не пустять у літак — заборонені речі на борту Wizz Air
Коли ви купуєте квитки бюджетної угорської авіакомпаній Wizz Air, ймовірно, ви плануєте заощадити кошти на багажу, взявши з собою тільки ручну поклажу. Перш ніж вирушати у зимову відпустку, важливо знати, які предмети заборонено перевозити в літаку.
Про це пише Daily Express.
Що не можна брати в літак Wizz Air
Більшість авіакомпаній дозволяє брати на борт літака предмети повсякденного вжитку — одяг, книги, ручки, папір, навушники, подушки для подорожей та інше.
Категорично заборонені на борту гострі та легкозаймисті предмети та навіть іграшкові пістолети.
Повний перелік заборонених предметів в літаках Wizz Air:
- будь-яка кислота;
- кілки для більярду, снукеру або пулу;
- будівельні інструменти;
- рогатки;
- дартс;
- газові картриджі або заправки для газових картриджів;
- молотки, цвяхи або викрутки;
- шприци для підшкірних ін'єкцій (якщо це не підтверджено медичними показаннями);
- ножі з лезами довжиною понад 6 см;
- паливо для запальничок;
- заправка для запальничок (пасажирам дозволяється перевозити одну одноразову запальничку в прозорому пластиковому пакеті, що закривається).
- ртуть;
- фарба;
- леза для гоління;
- ножиці з лезами довжиною понад 6 см;
- спортивні бити;
- іграшкові репліки зброї (пластикові або металеві);
- парасольки, за винятком складних.
