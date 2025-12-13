Відео
Головна Транспорт Не пустять у літак — заборонені речі на борту Wizz Air

Дата публікації: 13 грудня 2025 20:25
Заборонені речі на борту літака Wizz Air — список
Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Коли ви купуєте квитки бюджетної угорської авіакомпаній Wizz Air, ймовірно, ви плануєте заощадити кошти на багажу, взявши з собою тільки ручну поклажу. Перш ніж вирушати у зимову відпустку, важливо знати, які предмети заборонено перевозити в літаку.

Про це пише Daily Express.

Що не можна брати в літак Wizz Air

Більшість авіакомпаній дозволяє брати на борт літака предмети повсякденного вжитку — одяг, книги, ручки, папір, навушники, подушки для подорожей та інше.

Категорично заборонені на борту гострі та легкозаймисті предмети та навіть іграшкові пістолети.

Повний перелік заборонених предметів в літаках Wizz Air:

  • будь-яка кислота;
  • кілки для більярду, снукеру або пулу;
  • будівельні інструменти;
  • рогатки;
  • дартс;
  • газові картриджі або заправки для газових картриджів;
  • молотки, цвяхи або викрутки;
  • шприци для підшкірних ін'єкцій (якщо це не підтверджено медичними показаннями);
  • ножі з лезами довжиною понад 6 см;
  • паливо для запальничок;
  • заправка для запальничок (пасажирам дозволяється перевозити одну одноразову запальничку в прозорому пластиковому пакеті, що закривається).
  • ртуть;
  • фарба;
  • леза для гоління;
  • ножиці з лезами довжиною понад 6 см;
  • спортивні бити;
  • іграшкові репліки зброї (пластикові або металеві);
  • парасольки, за винятком складних.

Раніше ми писали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також одна із досвідчених мандрівниць розповіла, як отримати додаткове місце в літаку без доплат. Вона порекомендувала під час реєстрації на рейс звернутися до персоналу та поцікавитися є вільні сидіння біля проходу. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
