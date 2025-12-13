Заборонені речі на борту літака Wizz Air — список

Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Коли ви купуєте квитки бюджетної угорської авіакомпаній Wizz Air, ймовірно, ви плануєте заощадити кошти на багажу, взявши з собою тільки ручну поклажу. Перш ніж вирушати у зимову відпустку, важливо знати, які предмети заборонено перевозити в літаку.

Що не можна брати в літак Wizz Air

Більшість авіакомпаній дозволяє брати на борт літака предмети повсякденного вжитку — одяг, книги, ручки, папір, навушники, подушки для подорожей та інше.

Категорично заборонені на борту гострі та легкозаймисті предмети та навіть іграшкові пістолети.

Повний перелік заборонених предметів в літаках Wizz Air:

будь-яка кислота;

кілки для більярду, снукеру або пулу;

будівельні інструменти;

рогатки;

дартс;

газові картриджі або заправки для газових картриджів;

молотки, цвяхи або викрутки;

шприци для підшкірних ін'єкцій (якщо це не підтверджено медичними показаннями);

ножі з лезами довжиною понад 6 см;

паливо для запальничок;

заправка для запальничок (пасажирам дозволяється перевозити одну одноразову запальничку в прозорому пластиковому пакеті, що закривається).

ртуть;

фарба;

леза для гоління;

ножиці з лезами довжиною понад 6 см;

спортивні бити;

іграшкові репліки зброї (пластикові або металеві);

парасольки, за винятком складних.

