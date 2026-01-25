Відео
Головна Транспорт Не пустять на рейс — які речі не можна брати в літак

Не пустять на рейс — які речі не можна брати в літак

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 10:12
Рейс літаком у 2026 році — через які предмети можуть не пустити на борт
Пасажирка в літаку. Фото: Pexels

Початок нового року — ідеальний час для бронювання відпустки, оскільки часто можна "урвати" квитки із величезними знижками. Хоча смажитись на сонечку та пити освіжаючі коктейлі дуже приємно, пакування речей це завжди стресово. Мандрівникам варто врахувати, що існує широкий список предметів, які суворо заборонено брати з собою в літак.

Про це пише Daily Express.

Рідини

Ємності для рідин не повинні перевищувати 100 мл Будь-які рідини, що перевищують цей ліміт, повинні бути поміщені в багаж, що перевозиться в багажному відсіку. Мандрівники, які перевозять рідини об'ємом до 100 мл у ручній поклажі, повинні помістити їх у прозорий пластиковий пакет, що закривається. Загальний об'єм не має перевищувати 1 літр.

Запальнички

Пасажири можуть брати на борт літака лише одну запальничку, яку слід покласти в пластиковий пакет із застібкою, який необхідно тримати при собі протягом усього польоту. Заборонено класти запальничку в багаж, що перевозиться в багажному відсіку, або в ручну поклажу після проходження контролю.

Спортивне спорядження

До переліку заборонених предметів входять бейсбольні, софтбольні та крикетні бити, ключки для гольфу, дротики, палиці для ходьби/піших прогулянок, катапульти, вогнепальна зброя (включно з її репліками), гарпуни або рушниці для підводного полювання, арбалети або спорядження для бойових мистецтв.

Робочі інструменти

До заборонених предметів належать інструменти з лезом або держаком довжиною понад 6 см, дрилі та свердла, ножі Stanley, пилки, викрутки, молотки, плоскогубці, гайкові ключі або гайкові ключі, болтові або цвяхові пістолети, ломи та паяльні лампи. 

Хімічні та токсичні речовини

 До таких речовин належать окислювачі та органічні пероксиди, кислоти та луги, корозійні речовини або відбілювачі, автомобільні акумулятори та паливні системи, спреї для самооборони, радіоактивні матеріали, отрути, біологічно небезпечні речовини, матеріали, що можуть самозайматися, та вогнегасники.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
