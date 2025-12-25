Аварія на синій гілці метро Києва — чи є ризик підтоплення інших станцій

Вхід до станції метро "Деміївська". Фото: wikimedia.org

У грудні 2023 року у столиці виник транспортний колапс — в Київському метрополітені відбулася розгерметизація тунелю "Деміївська-Либідська", через що вода пішла по шляху і частину синьої гілки закрили на тривалий проміжок часу. Хоча нині тунель відновили, проте нині знову існує ризик повторення аварійної ситуації.

Про це заявив депутат Київради від "Слуги Народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE.

Аварія з тунелем "Деміївська-Либідська" може повторитися

Вітренко повідомив, що аварію тунелю "Деміївська-Либідська" нині розслідують правоохоронці, які проводять усі необхідні експертизи. Згодом слідчі встановлять усіх відповідальних у цій аварійній ситуації.

Він підкреслив, що ситуація потребує аналізу для того, щоб вона ніколи більше не повторилася. Проте фахівець зазначив, що ризик виникнення такої аварії існує нині ледь не на кожній станції столичного метрополітену.

Вітренко додав, що згідно з отриманими ним звітами, жодних ремонтних робіт на проблемних ділянках нині не відбувається.

"Чи відбуваються там зараз певні види робіт — ні. Я знаю, що реалізуються проєкти пожежної безпеки, ремонти ескалатора — це мені відомо. Зі звітів, які я отримую як голова бюджетної комісії, я знаю про різні заходи соціально-економічного розвитку. Проте коли я їх читаю — жодної реконструкції тієї чи іншої гілки метро не пригадую", — сказав Вітренко.

Раніше повідомлялося, що до київської влади звернулися з проханням зробити київське метро безплатним для пасажирів.