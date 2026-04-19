Тоннель с подводным перекрестком: где он расположен и чем уникален

Тоннель Эйстурой на Фарерских островах. Фото: Estunlar.fo

Туристы, впервые посещающие Фарерские острова, могут быть приятно удивлены. Здесь расположен первый в мире подводный кольцевой перекресток. Он расположен в тоннеле Эйстурой, который открыли в декабре 2020 года, он существенно сократил время в пути между различными островами архипелага.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Чем уникален тоннель Эйстурой

Хотя Фарерские острова расположены между Шотландией и Исландией, они входят в состав Королевства Дания, хотя с 1948 года сохраняют самоуправление.

Переменчивые погодные условия на островах могут создавать трудности для путешественников, что побудило к созданию разветвленной системы тоннелей — 17 на суше и 4 — под водой. Самая низкая точка системы находится на глубине 187 м ниже уровня моря.

Тоннель Эйстурой и его кольцевая развязка сократили время в пути от столицы Торсхавна до села Рунавик с одного часа и 14 минут до всего 16 минут.

Генеральный директор компании "Эйстур-ог Сандойартунлар", которая строила тоннели, заверил, что тоннели на Фарерских островах спроектированы ведущими мировыми инженерами и геологами, поэтому пассажирам не стоит переживать из-за безопасности и потенциального затопления водами Атлантического океана.

По данным CNN, проезд по тоннелю "Эйстурой" - это волшебный опыт: цвета кольцевого перекрестка часто сравнивают с северным сиянием и медузами.

Произведения искусства и инсталляции можно увидеть и в нескольких других тоннелях.

Тоннель Сандой, соединяющий острова Стреймой и Сандой, украшен светящимися в темноте тотемами. Они чествуют персонажей фарерского фольклора.

