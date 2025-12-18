Европу и Африку впервые соединят подводным тоннелем — детали

Подземный тоннель. Фото: freepik.com

Ученые пришли к выводу, что современные технологии открывают возможность строительства тоннеля, который соединит Европу с Африкой под Гибралтарским проливом. Испания восстанавливает знаковый инженерный проект, который был заморожен в течение десятилетий.

Об этом пишет The Olive Press.

Реклама

Читайте также:

Мегатоннель между Европой и Африкой

В исследовании проведенном немецкими специалистами по строительству тоннелей Herrenknecht говорится, что прокладка железнодорожного тоннеля под проливом является технически возможным с помощью современных технологий.

С тех пор власти Испании поручили испанской консалтинговой компании Ineco разработать соответствующий проект до конца 2026 года, надеясь, что правительство одобрит его уже в 2027 году.

По проекту будет построено два параллельных железнодорожных тоннеля, каждый из которых будет обслуживать поезда в одном направлении. Вероятно, он соединит Пунта-Палома в провинции Кадис с марокканским мысом Малабата вблизи Танжера.

"Тоннель, который будет проложен под 14-километровой полосой воды, отделяющей юг Испании от Марокко, будет примерно похожим на Евротоннель, который соединяет Великобританию с Францией под Ла-Маншем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая длина тоннеля составит около 42 километров, из которых почти 28 километров будут пролегать под морем. Его максимальная глубина превысит 470 метров. После завершения строительства проезд поездом через переход будет занимать около тридцати минут, а пропускная способность сооружения позволит перевозить как пассажиров, так и грузы.

В случае одобрения проекта, полевые работы могут начаться в 2030 году, а основная фаза строительства запланирована на период между 2035 и 2040 годами, хотя эти даты являются предварительными и могут меняться.

Ожидается, что окончательная стоимость проекта составит не менее 15 млрд евро, причем Испания возьмет на себя более половины расходов — по оценкам властей, от 8,5 до 9 млрд евро, а Марокко сделает свой вклад за счет собственных инвестиций.

Ранее мы рассказывали, что в Париже во Франции открыли самую длинную в Европе канатную дорогу. Она соединила линию метро № 9 в Кретей с Вилла-Нова в Вильнев-Сен-Жорж на юго-восточной окраине города, где не хватает рейсов общественного транспорта.

Также мы писали, что в Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm, маршрутом длиной 130 км. Отныне пассажирские поезда курсируют между Грацем и Клагенфуртом всего за 41 минуту. Железную дорогу строили более 20 лет.