Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Между Европой и Африкой построят подводный тоннель — что известно

Между Европой и Африкой построят подводный тоннель — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 11:07
Европу и Африку впервые соединят подводным тоннелем — детали
Подземный тоннель. Фото: freepik.com

Ученые пришли к выводу, что современные технологии открывают возможность строительства тоннеля, который соединит Европу с Африкой под Гибралтарским проливом. Испания восстанавливает знаковый инженерный проект, который был заморожен в течение десятилетий.

Об этом пишет The Olive Press.

Реклама
Читайте также:

Мегатоннель между Европой и Африкой

В исследовании проведенном немецкими специалистами по строительству тоннелей Herrenknecht говорится, что прокладка железнодорожного тоннеля под проливом является технически возможным с помощью современных технологий.

С тех пор власти Испании поручили испанской консалтинговой компании Ineco разработать соответствующий проект до конца 2026 года, надеясь, что правительство одобрит его уже в 2027 году.

По проекту будет построено два параллельных железнодорожных тоннеля, каждый из которых будет обслуживать поезда в одном направлении. Вероятно, он соединит Пунта-Палома в провинции Кадис с марокканским мысом Малабата вблизи Танжера.

"Тоннель, который будет проложен под 14-километровой полосой воды, отделяющей юг Испании от Марокко, будет примерно похожим на Евротоннель, который соединяет Великобританию с Францией под Ла-Маншем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая длина тоннеля составит около 42 километров, из которых почти 28 километров будут пролегать под морем. Его максимальная глубина превысит 470 метров. После завершения строительства проезд поездом через переход будет занимать около тридцати минут, а пропускная способность сооружения позволит перевозить как пассажиров, так и грузы.

В случае одобрения проекта, полевые работы могут начаться в 2030 году, а основная фаза строительства запланирована на период между 2035 и 2040 годами, хотя эти даты являются предварительными и могут меняться.

Ожидается, что окончательная стоимость проекта составит не менее 15 млрд евро, причем Испания возьмет на себя более половины расходов — по оценкам властей, от 8,5 до 9 млрд евро, а Марокко сделает свой вклад за счет собственных инвестиций.

Ранее мы рассказывали, что в Париже во Франции открыли самую длинную в Европе канатную дорогу. Она соединила линию метро № 9 в Кретей с Вилла-Нова в Вильнев-Сен-Жорж на юго-восточной окраине города, где не хватает рейсов общественного транспорта.

Также мы писали, что в Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm, маршрутом длиной 130 км. Отныне пассажирские поезда курсируют между Грацем и Клагенфуртом всего за 41 минуту. Железную дорогу строили более 20 лет.

Испания Африка Европа поезда строительство
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации