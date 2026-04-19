Тунель з підводним перехрестям: де він розташований та чим унікальний

Тунель Ейстурой на Фарерських островах. Фото: Estunlar.fo

Туристи, які вперше відвідують Фарерські острови, можуть бути приємно здивовані. Тут розташоване перше у світі підводне кільцеве перехрестя. Воно розташоване в тунелі Ейстурой, який відкрили у грудні 2020 року, він суттєво скоротив час у дорозі між різними островами архіпелагу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чим унікальний тунель Ейстурой

Хоча Фарерські острови розташовані між Шотландією та Ісландією, вони входять до складу Королівства Данія, хоча з 1948 року зберігають самоврядування.

Мінливі погодні умови на островах можуть створювати труднощі для мандрівників, що спонукало до створення розгалуженої системи тунелів — 17 на суші та 4 — під водою. Найнижча точка системи знаходиться на глибині 187 м нижче рівня моря.

Тунель Ейстурой та його кільцева розв'язка скоротили час у дорозі від столиці Торсхавна до села Рунавік з однієї години та 14 хвилин до всього 16 хвилин.

Читайте також:

Генеральний директор компанії "Ейстур-ог Сандойартунлар", яка будувала тунелі, запевнив, що тунелі на Фарерських островах спроєктовані провідними світовими інженерами та геологами, тому пасажирам не варто переживати через безпеку та потенційне затоплення водами Атлантичного океану.

За даними CNN, проїзд тунелем "Ейстурой" — це чарівний досвід: кольори кільцевого перехрестя часто порівнюють із північним сяйвом та медузами.

Твори мистецтва та інсталяції можна побачити й у кількох інших тунелях.

Тунель Сандой, що з'єднує острови Стреймой та Сандой, прикрашений тотемами, що світяться в темряві. Вони вшановують персонажів фарерського фольклору.

