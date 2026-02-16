Видео
Україна
Видео

На одном из пунктов пропуска временно ограничивают движение автомобилей

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 11:39
Пересечение границы с Румынией — на каком пункте пропуска введены ограничения
Пересечение границы водителями. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Украинцев предупредили о временных изменениях, которые были введены на границе с Румынией. Ограничения будут распространяться на оформление транспортных средств, которые будут двигаться через пункт пропуска "Солотвино- Сигету-Мармацией".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Читайте также:

Ограничения на п/п "Солотвино- Сигету-Мармацией"

В ГПСУ предупредили водителей о том, что в будние дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств на п/п "Солотвино — Сигету — Мармацией" будет временно приостанавливаться. В то же время ограничения не будут распространяться на пешеходное сообщение.

Пограничники рассказали, что соответствующие изменения были введены в связи с тем, что с 16 февраля 2026 года будет проводиться реконструкция моста через Тису. Соответствующие работы предварительно продлятся до 3 апреля.

В ГПСУ призвали граждан на этот промежуток времени, по возможности, выбирать для поездок альтернативные пункты пропуска.

Что еще стоит знать украинцам

Украинское законодательство не устанавливает ограничения на выезд за пределы государства с валютой и граждане должны пересекать границу с любой суммой наличных. Однако соответствующие средства нужно письменно декларировать.

В частности, украинцы должны подтвердить источник происхождения финансов и задекларировать их, если размер превышает лимит 10 000 евро в эквиваленте. Такое требование распространяется в отношении любой валюты, переведенной в евро по официальному или кросс-курсу на день пересечения границы.

За игнорирование такого требования путешественников ждет ответственность по статье 471 Таможенного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20% от суммы превышения лимита.

Ранее мы рассказывали, что обычно требуют международные автоперевозчики для путешествий с четвероногими друзьями. Готовиться к поездке стоит заранее, ведь необходимые процедуры займут несколько месяцев.

Также писали, что украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью, однако только в случае, если к ним не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.

