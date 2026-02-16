Перетин кордону з Румунією — на якому пункті пропуску введені обмеження

Перетин кордону водіями. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Українців попередили про тимчасові зміни, які були запроваджені на кордоні з Румунією. Обмеження поширюватимуться на оформлення транспортних засобів, які рухатимуться через пункт пропуску "Солотвино— Сігету-Мармацієй".

Обмеження на п/п "Солотвино— Сігету-Мармацієй"

В ДПСУ попередили водіїв про те, що у будні дні із понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів на п/п "Солотвино — Сігету — Мармацієй" буде тимчасово призупинятися. В той же час обмеження не поширюватимуться на пішохідне сполучення.

Прикордонники розповіли, що відповідні зміни були запроваджені у зв'язку з тим, що з 16 лютого 2026 року проводитиметься реконструкція мосту через Тису. Відповідні роботи попередньо триватимуть до 3 квітня.

В ДПСУ закликали громадян на цей проміжок часу, за можливості, обирати для поїздок альтернативні пункти пропуску.

Що ще варто знати українцям

Українське законодавство не встановлює обмеження на виїзд за межі держави з валютою і громадяни мають перетинати кордон із будь-якою сумою готівки. Проте відповідні кошти потрібно письмово декларувати.

Зокрема, українці мають підтвердити джерело походження фінансів і задекларувати їх, якщо розмір перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті. Така вимога поширюється щодо будь-якої валюти, переведеної в євро за офіційним або крос-курсом на день перетину кордону.

За ігнорування такої вимоги мандрівників чекає відповідальність за статтею 471 Митного кодексу, яка передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

