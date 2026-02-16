Відео
Україна
Головна Транспорт На одному з пунктів пропуску тимчасово обмежують рух автівок

На одному з пунктів пропуску тимчасово обмежують рух автівок

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 11:39
Перетин кордону з Румунією — на якому пункті пропуску введені обмеження
Перетин кордону водіями. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Українців попередили про тимчасові зміни, які були запроваджені на кордоні з Румунією. Обмеження  поширюватимуться на оформлення транспортних засобів, які рухатимуться через пункт пропуску "Солотвино— Сігету-Мармацієй".

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Читайте також:

Обмеження на п/п "Солотвино— Сігету-Мармацієй"

В ДПСУ попередили водіїв про те, що у будні дні із понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів на п/п "Солотвино — Сігету — Мармацієй" буде тимчасово призупинятися. В той же час обмеження не поширюватимуться на пішохідне сполучення.

Прикордонники розповіли, що відповідні зміни були запроваджені у зв'язку з тим, що з 16 лютого 2026 року проводитиметься реконструкція мосту через Тису. Відповідні роботи попередньо триватимуть до 3 квітня.

В ДПСУ закликали громадян на цей проміжок часу,  за можливості, обирати для поїздок альтернативні пункти пропуску.

Що ще варто знати українцям

Українське законодавство не встановлює обмеження на виїзд за межі держави з валютою і громадяни мають перетинати кордон із будь-якою сумою готівки. Проте відповідні кошти потрібно письмово декларувати.

Зокрема, українці мають підтвердити джерело походження фінансів і задекларувати їх, якщо розмір перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті. Така вимога поширюється щодо будь-якої валюти, переведеної в євро за офіційним або крос-курсом на день перетину кордону.

За ігнорування такої вимоги мандрівників чекає відповідальність за статтею 471 Митного кодексу, яка передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

Раніше ми розповідали, що зазвичай вимагають міжнародні автоперевізники для подорожей із чотирилапими друзями. Готуватися до поїздки варто заздалегідь, адже необхідні процедури займуть кілька місяців.

Також писали, що українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю, однак лише у випадку, якщо до них не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.

Одеса авто Румунія реконструкція виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
