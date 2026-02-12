Видео
Україна
Видео

Как перевезти домашних любимцев за границу автобусом — требования

Как перевезти домашних любимцев за границу автобусом — требования

Дата публикации 12 февраля 2026 17:20
Перевозка животных в международных автобусах — какие правила
Собака в автобусе. Фото: Pixabay

Многие украинцы опасаются путешествий со своими любимцами в международных автобусах, не зная, разрешено ли это и не доставит ли неудобств окружающим. Но перевозка животных в международных автобусах разрешена, хотя и зависит от правил перевозчика и требований страны назначения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Blog.likebus.ua.

Читайте также:

Что обычно требуют перевозчики

Перед поездкой стоит проверить документы и условия перевозки, чтобы избежать проблем на границе.

Чаще всего мелких животных (коты, маленькие собаки, грызуны, птицы) разрешают перевозить только в закрытой переноске. Она должна быть прочной, вентилируемой и такой, чтобы животное не контактировало с другими пассажирами.

Большие и средние собаки обычно должны быть на коротком поводке и в наморднике. Некоторые компании могут требовать, чтобы небольшие собаки ехали только в сумке или контейнере.

Животное должно быть здоровым и воспитанным

Обязательный пункт — документы. Для международной поездки нужен ветеринарный паспорт с отметками о прививках, прежде всего от бешенства.

Также пассажир отвечает за поведение животного. Если оно агрессивное или мешает другим, водитель имеет право отказать в перевозке.

Как отличаются правила перевозки животных в разных странах

В большинстве стран ЕС животных перевозить разрешено, но с соблюдением базовых требований: переноска или поводок с намордником и наличие документов. В отдельных странах подход более мягкий, в других — более строгий, особенно в отношении крупных пород.

В Скандинавии правила обычно жестче — больше внимания к документам и санитарным нормам. В странах Восточной Европы требования часто похожи на украинские: паспорт с прививками обязателен, а для крупных животных могут действовать дополнительные ограничения.

В США, Канаде или Австралии правила также различаются в зависимости от региона, но для международных перевозок ключевое значение имеют карантинные нормы. Особенно это касается США, где действуют очень строгие требования к ввозу животных.

Что еще стоит учесть перед поездкой

Перед покупкой билета лучше проверить правила конкретного перевозчика и требования страны назначения. Особенно если речь идет о пересечении границы.

Даже если автобус допускает перевозку животных, пограничные или ветеринарные службы конкретной страны могут иметь собственные требования.

Ранее мы рассказывали о штрафах для владельцев собак в феврале 2026 года. Украинское законодательство предусматривает наказание за халатное отношение и жестокое обращение с животными, а также за агрессивное поведение хвостатых.

Также узнайте о путешествии с животным в поездах Укрзализныци — что нужно знать перед покупкой билета. Мы подробно рассказывали, как приобрести билет на домашнего любимца и сколько он стоит.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
