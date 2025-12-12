Видео
Главная Транспорт Можно ли перевозить елку в метро — правила для пассажиров

Можно ли перевозить елку в метро — правила для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:39
Как перевозить новогодние елки в метро — максимальные размеры и необходимая упаковка
Елочная ярмарка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Украинцы уже начинают активно готовиться к новогодним праздникам — ищут рецепты новогодних блюд, покупают продукты и ищут праздничные елки. Однако чтобы довезти этих лесных красавиц в метро, нужно придерживаться определенных правил, чтобы не мешать другим пассажирам и не портить коммунальное имущество.

Об этом говорится на сайте киевского метрополитена.

Читайте также:

Как перевозить елки в метро

Отмечается, что бесплатно можно перевозить деревья высотой до 150 см, за более высокие елки надо дополнительно оплатить 8 гривен. В киевском метрополитене подчеркнули, что в подземке запрещено везти деревья, выше 220 см.

Кроме того, елка должна быть связана веревкой или упакована должным образом в:

  • полиэтиленовую или стрейч-пленку;
  • специальный чехол;
  • картонную коробку;
  • сетку для упаковки.

Запаковывать нужно не только большие деревья, но и небольшие елки или декоративные ветви.

"Дерево нужно тщательно зафиксировать, чтобы ветви не травмировали других и не попали в элементы эскалатора метро, вызвав опасную ситуацию", — добавили в метрополитене.

Ранее один из машинистов показал, где каждую ночь ночуют и отдыхают работники киевского метрополитена.

Также мы писали, что в Киеве запустили еще один совершенно новый двухэтажный городской автобус модели MAN A39 по маршруту №59. Он будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и Авторынком "Чапаевка".

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
