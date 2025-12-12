Как перевозить новогодние елки в метро — максимальные размеры и необходимая упаковка

Елочная ярмарка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Украинцы уже начинают активно готовиться к новогодним праздникам — ищут рецепты новогодних блюд, покупают продукты и ищут праздничные елки. Однако чтобы довезти этих лесных красавиц в метро, нужно придерживаться определенных правил, чтобы не мешать другим пассажирам и не портить коммунальное имущество.

Об этом говорится на сайте киевского метрополитена.

Как перевозить елки в метро

Отмечается, что бесплатно можно перевозить деревья высотой до 150 см, за более высокие елки надо дополнительно оплатить 8 гривен. В киевском метрополитене подчеркнули, что в подземке запрещено везти деревья, выше 220 см.

Кроме того, елка должна быть связана веревкой или упакована должным образом в:

полиэтиленовую или стрейч-пленку;

специальный чехол;

картонную коробку;

сетку для упаковки.

Запаковывать нужно не только большие деревья, но и небольшие елки или декоративные ветви.

"Дерево нужно тщательно зафиксировать, чтобы ветви не травмировали других и не попали в элементы эскалатора метро, вызвав опасную ситуацию", — добавили в метрополитене.

