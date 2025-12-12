Как перевозить новогодние елки в метро — максимальные размеры и необходимая упаковка

Можно ли перевозить елку в метро — правила для пассажиров
Украинцы уже начинают активно готовиться к новогодним праздникам — ищут рецепты новогодних блюд, покупают продукты и ищут праздничные елки. Однако чтобы довезти этих лесных красавиц в метро, нужно придерживаться определенных правил, чтобы не мешать другим пассажирам и не портить коммунальное имущество.
Об этом говорится на сайте киевского метрополитена.
Как перевозить елки в метро
Отмечается, что бесплатно можно перевозить деревья высотой до 150 см, за более высокие елки надо дополнительно оплатить 8 гривен. В киевском метрополитене подчеркнули, что в подземке запрещено везти деревья, выше 220 см.
Кроме того, елка должна быть связана веревкой или упакована должным образом в:
- полиэтиленовую или стрейч-пленку;
- специальный чехол;
- картонную коробку;
- сетку для упаковки.
Запаковывать нужно не только большие деревья, но и небольшие елки или декоративные ветви.
"Дерево нужно тщательно зафиксировать, чтобы ветви не травмировали других и не попали в элементы эскалатора метро, вызвав опасную ситуацию", — добавили в метрополитене.
