Як перевозити новорічні ялинки в метро — максимальні розміри та необхідне пакування

Ялинковий ярмарок у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Українці вже починають активно готуватися до новорічних свят — шукають рецепти новорічних страв, купують продукти та шукають святкові ялинки. Проте щоб довезти цих лісових красунь в метро, потрібно дотримуватись певних правил, щоб не заважати іншим пасажирам та не псувати комунальне майно.

Про це йдеться на сайті київського метрополітену.

Як перевозити ялинки в метро

Зазначається, що безкоштовно можна перевозити дерева висотою до 150 см, за вищі ялинки треба додатково сплатити 8 гривень. В київському метрополітені підкреслили, що в підземці заборонено везти дерева, вищі 220 см.

Окрім того, ялинка має бути зв'язана мотузкою чи запакована належним чином у:

поліетиленову або стрейч-плівку;

спеціальний чохол;

картонну коробку;

сітку для пакування.

Запаковувати потрібно не лише великі дерева, а й невеликі ялинки чи декоративні гілки.

"Дерево потрібно ретельно зафіксувати, щоб гілки не травмували інших та не потрапили в елементи ескалатора метро, спричинивши небезпечну ситуацію", — додали в метрополітені.

