Як перевозити новорічні ялинки в метро — максимальні розміри та необхідне пакування

Чи можна перевозити ялинку у метро — правила для пасажирів
Українці вже починають активно готуватися до новорічних свят — шукають рецепти новорічних страв, купують продукти та шукають святкові ялинки. Проте щоб довезти цих лісових красунь в метро, потрібно дотримуватись певних правил, щоб не заважати іншим пасажирам та не псувати комунальне майно.
Про це йдеться на сайті київського метрополітену.
Як перевозити ялинки в метро
Зазначається, що безкоштовно можна перевозити дерева висотою до 150 см, за вищі ялинки треба додатково сплатити 8 гривень. В київському метрополітені підкреслили, що в підземці заборонено везти дерева, вищі 220 см.
Окрім того, ялинка має бути зв'язана мотузкою чи запакована належним чином у:
- поліетиленову або стрейч-плівку;
- спеціальний чохол;
- картонну коробку;
- сітку для пакування.
Запаковувати потрібно не лише великі дерева, а й невеликі ялинки чи декоративні гілки.
"Дерево потрібно ретельно зафіксувати, щоб гілки не травмували інших та не потрапили в елементи ескалатора метро, спричинивши небезпечну ситуацію", — додали в метрополітені.
