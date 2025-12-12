Відео
Чи можна перевозити ялинку у метро — правила для пасажирів

Чи можна перевозити ялинку у метро — правила для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:39
Як перевозити новорічні ялинки в метро — максимальні розміри та необхідне пакування
Ялинковий ярмарок у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Українці вже починають активно готуватися до новорічних свят — шукають рецепти новорічних страв, купують продукти та шукають святкові ялинки. Проте щоб довезти цих лісових красунь в метро, потрібно дотримуватись певних правил, щоб не заважати іншим пасажирам та не псувати комунальне майно.

Про це йдеться на сайті київського метрополітену.

Читайте також:

Як перевозити ялинки в метро

Зазначається, що безкоштовно можна перевозити дерева висотою до 150 см, за вищі ялинки треба додатково сплатити 8 гривень. В київському метрополітені підкреслили, що в підземці заборонено везти дерева, вищі 220 см.

Окрім того, ялинка має бути зв'язана мотузкою чи запакована належним чином у:

  • поліетиленову або стрейч-плівку;
  • спеціальний чохол;
  • картонну коробку;
  • сітку для пакування.

Запаковувати потрібно не лише великі дерева, а й невеликі ялинки чи декоративні гілки.

"Дерево потрібно ретельно зафіксувати, щоб гілки не травмували інших та не потрапили в елементи ескалатора метро, спричинивши небезпечну ситуацію", — додали в метрополітені.

Раніше один з машиністів показав, де щоночі ночують та відпочивають працівники київського метрополітену.

Також ми писали, що в Києві запустили ще один абсолютно новий двоповерховий міський автобус моделі MAN A39 за маршрутом №59. Він курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та Авторинком "Чапаєвка".

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
