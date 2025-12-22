Пересечение границы перед Новым годом — какие документы необходимы

Пересечение границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Перед новогодними праздниками существенно возрастают очереди на границе. Часть украинцев планирует провести Рождество на атмосферных европейских фестивалях, другие же — соскучились по родным и встретят этот день в семейном кругу. Чтобы избежать проблем при пересечении границы, нужно заранее проверить свои документы.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Необходимые документы для пересечения границы

Эксперт пояснил, что надо обязательно проверить срок действия вашего загранпаспорта. Если он закончился — гражданина не пропустят на границе. Кроме того, если ребенок выезжает с сопровождающими или родственниками — нужно заранее подготовить документы, подтверждающие родственные связи и прочее.

"Потому что во время войны только папа и мама могут ехать за границу с детьми без согласия одного из родителей. Другие родственники должны ехать с соответствующими документами", — подчеркнул Демченко.

Так, если девочку везет родная тетя, то необходимо взять с собой нотариальные согласия от обоих родителей на выезд ребенка, или письменное согласие, заверенное в органах опеки и попечительства — от одного из родителей.

Пограничник рассказал, что украинская сторона не имеет права отказать во въезде, если гражданин возвращается с просроченным паспортом. Однако надо учитывать, что есть сопредельная страна. Если паспорт будет просрочен — то и смежную сторону человек не сможет пересечь.

Эксперт пояснил, что в дальнейшем будет необходимо либо возобновлять паспорт, либо обращаться в дипломатические учреждения Украины, чтобы получить вид на жительство.

