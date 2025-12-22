Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Могут развернуть на границе — какие документы надо проверить

Могут развернуть на границе — какие документы надо проверить

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:40
Пересечение границы перед Новым годом — какие документы необходимы
Пересечение границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Перед новогодними праздниками существенно возрастают очереди на границе. Часть украинцев планирует провести Рождество на атмосферных европейских фестивалях, другие же — соскучились по родным и встретят этот день в семейном кругу. Чтобы избежать проблем при пересечении границы, нужно заранее проверить свои документы.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Реклама
Читайте также:

Необходимые документы для пересечения границы

Эксперт пояснил, что надо обязательно проверить срок действия вашего загранпаспорта. Если он закончился — гражданина не пропустят на границе. Кроме того, если ребенок выезжает с сопровождающими или родственниками — нужно заранее подготовить документы, подтверждающие родственные связи и прочее.

"Потому что во время войны только папа и мама могут ехать за границу с детьми без согласия одного из родителей. Другие родственники должны ехать с соответствующими документами", — подчеркнул Демченко.

Так, если девочку везет родная тетя, то необходимо взять с собой нотариальные согласия от обоих родителей на выезд ребенка, или письменное согласие, заверенное в органах опеки и попечительства — от одного из родителей.

Пограничник рассказал, что украинская сторона не имеет права отказать во въезде, если гражданин возвращается с просроченным паспортом. Однако надо учитывать, что есть сопредельная страна. Если паспорт будет просрочен — то и смежную сторону человек не сможет пересечь.

Эксперт пояснил, что в дальнейшем будет необходимо либо возобновлять паспорт, либо обращаться в дипломатические учреждения Украины, чтобы получить вид на жительство.

Ранее мы писали, что для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.

правила путешествие туризм выезд за границу Новый год 2025
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации