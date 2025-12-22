Відео
Можуть розвернути на кордоні — які документи треба перевірити

Можуть розвернути на кордоні — які документи треба перевірити

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:40
Перетин кордону перед Новим роком — які документи необхідні
Перетин кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Перед новорічними святами суттєво зростають черги на кордоні. Частина українців планує провести Різдво на атмосферних європейських фестивалях, інші ж — засумували за рідним та зустрінуть цей день у родинному колі. Щоб уникнути проблем при перетині кордону, потрібно заздалегідь перевірити свої документи.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Читайте також:

Необхідні документи для перетину кордону

Експерт пояснив, що треба обов'язково перевірити термін дії вашого закордонного паспорта. Якщо він закінчився — громадянина не пропустять на кордоні. Окрім того, якщо дитина виїжджає із супроводжувачами чи родичами — потрібно заздалегідь підготувати документи, які підтверджують родинні зв'язки та інше. 

"Бо під час війни лише тато і мама можуть їхати за кордон з дітьми без згоди одного з батьків. Інші родичі мають їхати з відповідними документами", — підкреслив Демченко.

Так, якщо дівчинку везе рідна тітка, то необхідно взяти із собою нотаріальні згоди від обох батьків на виїзд дитини, або письмову згоду, завірену в органах опіки та піклування — від одного з батьків.

Прикордонник розповів, що українська сторона не має права відмовити у в'їзді, якщо громадянин повертається із простроченим паспортом. Проте треба враховувати, що є суміжна країна. Якщо паспорт буде протермінований — то і суміжну сторону людина не зможе перетнути.

Експерт пояснив, що надалі буде необхідно або поновлювати паспорт, або звертатися до дипломатичних установ України, щоб отримати посвідку на повернення.

Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи

Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.

правила подорож туризм виїзд за кордон Новий рік 2025
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
