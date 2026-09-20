Рейтинг Skytrax в 2026 году: лучшие авиакомпании

Салон самолета Qatar Airways. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Рейтинговая организация в сфере воздушного транспорта Skytrax объявила победителей номинации World Airline Awards 2026. Европейским авиакомпаниям не удалось сравниться по количеству наград с авиаперевозчиками из Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

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Лучшие авиакомпании мира в 2026 году

Премия, известная как "Оскар авиационной отрасли", вручается с 1999 года и, по словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, "подчеркивает высокий уровень качества продуктов и услуг, которые они предоставляют клиентам".

В рейтинге были оценены более 300 авиакомпаний. Хотя европейские перевозчики не показали впечатляющих результатов в главной категории, они достойно выступили в других.

Возглавила общий рейтинг авиакомпания Singapore Airlines, за ней следуют Qatar Airways и Cathay Pacific, а Turkish Airlines стала самой высоко оцененной европейской авиакомпанией, заняв пятое место.

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В топ-20 вошли лишь шесть европейских авиакомпаний: Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic и Swiss International Air Lines, которые присоединились к Turkish Airlines.

Среди европейских номинантов компания Air France получила награды за лучший в мире первый класс, а также за лучшее питание в залах ожидания первого класса. Она была признана лучшей авиакомпанией Западной Европы.

Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы. В этой категории также участвовали немецкая Eurowings, испанские Iberia Express и Volotea, а также нидерландская Transavia.

Turkish Airlines завоевала три награды. Компания получила звание лучшей авиакомпании Европы, её питание было признано лучшим среди бизнес-класса в мире, а также она стала лучшей авиакомпанией Южной Европы.

В других номинациях авиакомпания Iberia получила награду за лучший сервис бортпроводников в Европе, а «LOT Polish Airlines» — за звание лучшей авиакомпании Центральной Европы.

В общем рейтинге Qatar Airways, девятикратная обладательница титула лучшей авиакомпании мира, опустилась на второе место, уступив Singapore Airlines.

Тем не менее авиакомпания из Дохи всё же смогла завоевать четыре высшие награды, в частности звание лучшей авиакомпании мира в бизнес-классе — это уже 13-е признание для авиакомпании — и лучшей авиакомпании Ближнего Востока.

10 лучших авиакомпаний мира в 2026 году:

Singapore Airlines; Qatar Airways; Cathay Pacific; ANA All Nippon Airways; Turkish Airlines; Emirates; Air France; Hainan Airlines; Japan Airlines; Korean Air.

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