Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Одна из стран ЕС меняет правила на вокзалах: что теперь категорически запрещено пассажирам

Одна из стран ЕС меняет правила на вокзалах: что теперь категорически запрещено пассажирам

Ua ru
16 ноября 2026 18:12
Вокзалы в Германии: запрет на алкоголь и какие наказания предусмотрены для нарушителей
Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn (DB) в целях эффективной защиты пассажиров и железнодорожников строго запрещает употребление алкоголя на всех железнодорожных вокзалах страны. К нарушителям будут применяться серьезные санкции.

Об этом рассказала пользовательница liudmyla_rusina в социальной сети Instagram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Запрет на вокзалах Германии

Запрет распространяется исключительно на непосредственное употребление алкоголя на платформах и в залах вокзалов. Употребление алкоголя в лицензированных заведениях общественного питания на вокзале не подпадает под запрет.

Несмотря на ограничения, пассажиры могут перевозить алкоголь в закрытых сумках или в пакетах с покупками.

Путешественница рассказала, что в настоящее время на всех вокзалах размещены объявления о запрете употребления алкоголя.

Читайте также:

Она рассказала, что нарушителей будет наказывать служба безопасности вокзала.

"За первое нарушение попросят покинуть вокзал, а за второе могут вообще запретить его посещать", — добавила пассажирка.

Путешественница призналась, что не понимает, как будут выявлять нарушителей и запрещать им вход.

"Хотя часто немцы сами смеются над своими запретами и правилами и их не соблюдают, я бы не пренебрегала ими в любом случае", — посоветовала она.

Пассажирка добавила, что лично знает украинцев, которые получали в Германии немалые штрафы за употребление алкоголя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Новой изюминкой поездов компании станут двухэтажные бары на борту. Новый электропарк получит название "Eurostar Celestia", которое происходит от латинского слова caelestis и означает "небесный".

Также Новини.LIVE писали, что в Европе появится "железнодорожный" Ryanair. Компания Nox Mobility в следующем году запустит альтернативу короткомагистральным авиарейсам. Цены на билеты должны быть доступными.

Германия путешествие Европа поезда вокзалы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации