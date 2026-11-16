Вокзалы в Германии: запрет на алкоголь и какие наказания предусмотрены для нарушителей

Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn (DB) в целях эффективной защиты пассажиров и железнодорожников строго запрещает употребление алкоголя на всех железнодорожных вокзалах страны. К нарушителям будут применяться серьезные санкции.

Об этом рассказала пользовательница liudmyla_rusina в социальной сети Instagram, передает Новини.LIVE.

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Запрет на вокзалах Германии

Запрет распространяется исключительно на непосредственное употребление алкоголя на платформах и в залах вокзалов. Употребление алкоголя в лицензированных заведениях общественного питания на вокзале не подпадает под запрет.

Несмотря на ограничения, пассажиры могут перевозить алкоголь в закрытых сумках или в пакетах с покупками.

Путешественница рассказала, что в настоящее время на всех вокзалах размещены объявления о запрете употребления алкоголя.

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Она рассказала, что нарушителей будет наказывать служба безопасности вокзала.

"За первое нарушение попросят покинуть вокзал, а за второе могут вообще запретить его посещать", — добавила пассажирка.

Путешественница призналась, что не понимает, как будут выявлять нарушителей и запрещать им вход.

"Хотя часто немцы сами смеются над своими запретами и правилами и их не соблюдают, я бы не пренебрегала ими в любом случае", — посоветовала она.

Пассажирка добавила, что лично знает украинцев, которые получали в Германии немалые штрафы за употребление алкоголя.

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