Україна
Між Європою та Африкою побудують підводний тунель — що відомо

Дата публікації: 18 грудня 2025 11:07
Європу та Африку вперше з'єднають підводним тунелем — деталі
Підземний тунель. Фото: freepik.com

Вчені дійшли до висновку, що сучасні технології відкривають можливість будівництва тунелю, який з'єднає Європу з Африкою під Гібралтарською протокою. Іспанія відновлює знаковий інженерний проєкт, який був заморожений протягом десятиліть.

Про це пише The Olive Press.

Читайте також:

Мегатунель між Європою та Африкою

У дослідженні проведеному німецькими фахівцями з будівництва тунелів Herrenknecht йдеться, що прокладання залізничного тунелю під протокою є технічно можливим за допомогою сучасних технологій.

З того часу влада Іспанії доручила іспанській консалтинговій компанії Ineco розробити відповідний проєкт до кінця 2026 року, сподіваючись, що уряд схвалить його вже у 2027 році.

За проєктом буде побудовано два паралельні залізничні тунелі, кожен з яких буде обслуговувати потяги в одному напрямку. Ймовірно, він з'єднає Пунта-Палома в провінції Кадіс з марокканським мисом Малабата поблизу Танжера.

"Тунель, який буде прокладено під 14-кілометровою смугою води, що відділяє південь Іспанії від Марокко, буде приблизно схожим на Євротунель, який з'єднує Великобританію з Францією під Ла-Маншем", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна довжина тунелю становитиме близько 42 кілометрів, з яких майже 28 кілометрів пролягатимуть під морем. Його максимальна глибина перевищить 470 метрів. Після завершення будівництва проїзд поїздом через перехід займатиме близько тридцяти хвилин, а пропускна здатність споруди дозволить перевозити як пасажирів, так і вантажі.

У разі схвалення проєкту, польові роботи можуть розпочатися у 2030 році, а основна фаза будівництва запланована на період між 2035 і 2040 роками, хоча ці дати є попередніми і можуть змінюватися.

Очікується, що остаточна вартість проєкту складе щонайменше 15 млрд євро, причому Іспанія візьме на себе більше половини витрат — за оцінками влади, від 8,5 до 9 млрд євро, а Марокко зробить свій внесок за рахунок власних інвестицій.

Раніше ми розповідали, що в Парижі у Франції відкрили найдовшу в Європі канатну дорогу. Вона з'єднала лінію метро № 9 у Кретей з Вілла-Нова у Вільнев-Сен-Жорж на південно-східній околиці міста, де не вистачає рейсів громадського транспорту.

Також ми писали, що у Австрії відкрили нову залізничну лінію Koralm, маршрутом довжиною 130 км. Відтепер пасажирські поїзди курсують між Грацом і Клагенфуртом всього за 41 хвилину. Залізницю будували понад 20 років.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
