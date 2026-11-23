Метро в Варшаве. Фото: Википедия

В Варшаве планируют продлить вторую линию метро M2, чтобы пассажиры могли быстрее добираться между районами на разных берегах Вислы. Новый маршрут позволит объезжать центр города и сократит путь для жителей северной части польской столицы. В то же время до открытия новых станций еще далеко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vitrina.pl.

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Где построят новые станции

Вторую линию варшавского метро M2 планируют продлить примерно на 5,5 километра. От нынешней конечной станции Bródno туннели пройдут через район Żerań, пересекут Вислу и дойдут до Marymont.

Сейчас пассажирам, которые хотят доехать от Bródno до Marymont только на метро, приходится ехать через центр Варшавы и пересаживаться с M2 на M1 на станции Świętokrzyska. Новый участок позволит добраться между этими районами по значительно более короткому маршруту.

На маршруте запланировано четыре станции:

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Toruńska — возле железнодорожной станции Warszawa Toruńska. Здесь можно будет пересаживаться на пригородные и региональные поезда, в частности в направлении Легионово, Нового-Двора-Мазовецкого и Модлина.

— возле железнодорожной станции Warszawa Toruńska. Здесь можно будет пересаживаться на пригородные и региональные поезда, в частности в направлении Легионово, Нового-Двора-Мазовецкого и Модлина. Żerań FSO — вблизи перекрестка Trasy Toruńskiej и улицы Jagiellońskiej. Станция будет обслуживать территорию бывшего автомобильного завода FSO, где планируется построить жилой квартал.

— вблизи перекрестка Trasy Toruńskiej и улицы Jagiellońskiej. Станция будет обслуживать территорию бывшего автомобильного завода FSO, где планируется построить жилой квартал. Osiedle Potok — на левом берегу Вислы, возле перекрестка аллеи Armii Krajowej и улицы Mickiewicza. Здесь предусмотрены пересадки на автобусы.

— на левом берегу Вислы, возле перекрестка аллеи Armii Krajowej и улицы Mickiewicza. Здесь предусмотрены пересадки на автобусы. Marymont — рядом с действующей станцией первой линии метро M1.

В будущем через Marymont также может пройти четвертая линия метро M4. Тогда станция станет крупным пересадочным узлом, где будут пересекаться сразу три линии.

Пока что все названия новых станций являются рабочими. Их окончательное расположение будет определено в ходе дальнейшего проектирования.

Когда начнут строить новое метро

Согласно предварительному графику, работы планируется проводить в несколько этапов:

2027 год — объявление тендера на предпроектные работы;

2028 год — завершение предварительных исследований;

2029 год — подготовка геологической документации, проектной концепции и технических требований.

На эти работы в течение трех лет планируется потратить около 32,4 миллиона злотых. Однако эти деньги пойдут только на исследования и документацию. Само строительство туннелей и станций потребует отдельного финансирования.

Полную стоимость проекта пока не называют. Для реализации планов Варшава будет рассматривать различные источники финансирования, в том числе средства Евросоюза и государственного бюджета.

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