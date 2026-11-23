Метро у Варшаві. Фото: Вікіпедія

У Варшаві планують розширити другу лінію метро M2, щоб пасажири могли швидше діставатися між районами на різних берегах Вісли. Новий маршрут дозволить об'їжджати центр міста та скоротить шлях для мешканців північної частини польської столиці. Водночас до відкриття нових станцій ще далеко.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vitrina.pl.

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Де побудують нові станції

Другу лінію варшавського метро M2 планують продовжити приблизно на 5,5 кілометра. Від нинішньої кінцевої станції Bródno тунелі пройдуть через район Żerań, перетнуть Віслу та дістануться Marymont.

Зараз пасажирам, які хочуть доїхати від Bródno до Marymont лише метро, доводиться їхати через центр Варшави та пересідати з M2 на M1 на станції Świętokrzyska. Нова ділянка дозволить дістатися між цими районами значно коротшим шляхом.

На маршруті запланували чотири станції:

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Toruńska — біля залізничної станції Warszawa Toruńska. Тут можна буде пересідати на приміські та регіональні поїзди, зокрема в напрямку Легіоново, Нового-Двору-Мазовецького та Модліна.

— біля залізничної станції Warszawa Toruńska. Тут можна буде пересідати на приміські та регіональні поїзди, зокрема в напрямку Легіоново, Нового-Двору-Мазовецького та Модліна. Żerań FSO — поблизу перехрестя Trasy Toruńskiej та вулиці Jagiellońskiej. Станція обслуговуватиме територію колишнього автомобільного заводу FSO, де планують збудувати житловий квартал.

— поблизу перехрестя Trasy Toruńskiej та вулиці Jagiellońskiej. Станція обслуговуватиме територію колишнього автомобільного заводу FSO, де планують збудувати житловий квартал. Osiedle Potok — на лівому березі Вісли, біля перехрестя алеї Armii Krajowej та вулиці Mickiewicza. Тут передбачені пересадки на автобуси.

— на лівому березі Вісли, біля перехрестя алеї Armii Krajowej та вулиці Mickiewicza. Тут передбачені пересадки на автобуси. Marymont — поруч із чинною станцією першої лінії метро M1.

У майбутньому через Marymont також може пройти четверта лінія метро M4. Тоді станція стане великим пересадковим вузлом, де зустрічатимуться одразу три лінії.

Поки що всі назви нових станцій робочі. Їхнє остаточне розташування визначать під час подальшого проєктування.

Коли почнуть будувати нове метро

За попереднім графіком, роботи планують проводити в кілька етапів:

2027 рік — оголошення тендера на передпроєктні роботи;

2028 рік — завершення попередніх досліджень;

2029 рік — підготовка геологічної документації, проєктної концепції та технічних вимог.

На ці роботи протягом трьох років планують витратити близько 32,4 мільйона злотих. Однак ці гроші підуть лише на дослідження та документи. Безпосередньо будівництво тунелів і станцій потребуватиме окремого фінансування.

Повну вартість проєкту поки що не називають. Для реалізації планів Варшава розглядатиме різні джерела фінансування, серед яких кошти Євросоюзу та державного бюджету.

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