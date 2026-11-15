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Главная Транспорт Где в Европе спрятана станция метро, похожая на настоящую пещеру

Где в Европе спрятана станция метро, похожая на настоящую пещеру

Ua ru
15 ноября 2026 21:22
Станция метро «Сольна-Центрум» в Стокгольме: чем она уникальна и чем удивляет пассажиров stockholmartwalk.se
Станция метро "Сольна-Центрум". Фото: /stockholmartwalk.se

Если вы считаете, что метро — это всего лишь средство передвижения из пункта А в пункт Б, то это не так. Метро в шведском Стокгольме по праву считается самой длинной в мире художественной галереей. Его стены — настоящие произведения искусства, а одна из станций поражает тем, что напоминает настоящую гигантскую пещеру.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем удивляет станция метро "Сольна-Центрум" в Стокгольме

Станция "Сольна-Центрум" расположена на синей линии метро № 11. Ее стены украшены рисунками, изображающими зеленый лес и красное вечернее солнце, заходящее за верхушки деревьев.

"Сольна-Центрум" была открыта в 1975 году вместе с первым участком синей линии.

Станцию спроектировали художники Карл-Олов Бьорк и Андерс Оберг. Изначально они планировали оформить стены в зеленых и красных тонах, однако, завершив работу, почувствовали, что чего-то не хватает, и добавили деревья.

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Художники добавили детали, отражающие актуальные проблемы Швеции 1970-х годов: вырубка лесов, экологические проблемы и отток населения из сельской местности. Это искусство с целью и глубоким посланием, которое до сих пор находит отклик в сердцах людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посетители могут попробовать найти вставленные сцены среди лесных пейзажей, а также обратить внимание на контраст между красным закатом и зелеными деревьями.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где находится самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.

Также Новини.LIVE писали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.

метро путешествие Швеция Европа общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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