Главная Транспорт Метро в Киеве — появятся ли новые станции в 2026 году

Метро в Киеве — появятся ли новые станции в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 10:33
Метро на Виноградарь — откроют ли новые станции в Киеве в 2026 году
Строительство станции "Мостицкая". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве продолжается строительство метро на жилой массив Виноградарь и уже в 2026 году, по словам мэра города Виталия Кличко, было запланировано открыть одну из станций этого направления — "Мостицкую". Однако по техническим причинам, с большой вероятностью, завершение работ будет перенесено.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Завершение строительства метро на Виноградарь

Строительство новых станций тянется с 2019 года, тогда начались работы от станции "Сырец" до станций "Мостицкая" и "проспект Правды". По документации, строительство должно было завершиться еще в ноябре 2021 года. Однако из-за коррупционного скандала сменили подрядчика. Сейчас станции метро строит "Autostrada".

Витренко убежден, что станция "Мостицкая" не будет открыта в следующем году.

"Мы слушали доклад директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и его подчиненных. Они объяснили, что для того, чтобы открыть станцию метро, необходима протяженность как минимум на две станции. Мы спросили, возможно ли открытие хотя бы одной станции, он ответил: "Вряд ли", — сказал Витренко.

По словам депутата, директор Департамента финансов КГГА Репик Владимир Михайлович отвечает лишь за финансовое обеспечение работ, и если есть соответствующий бюджет есть — станции будут достроены.

Ранее мы рассказывали, что граждане обратились к киевским властям с просьбой сделать киевское метро бесплатным для пассажиров.

Также мы писали, как будет работать транспорт Киева во время новогодних праздников.

