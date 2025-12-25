Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Метро у Києві — чи з'являться нові станції у 2026 році

Метро у Києві — чи з'являться нові станції у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 10:33
Метро на Виноградар — чи відкриють нові станції у Києві у 2026 році
Будівництво станції "Мостицька". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві триває будівництво метро на житловий масив Виноградар і вже у 2026 році, за словами мера міста Віталія Кличка, було заплановано відкрити одну зі станцій цього напрямку — "Мостицьку". Проте через технічні причини, із великою ймовірністю, завершення робіт буде перенесено.

Про це заявив депутат Київради від "Слуги Народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Завершення будівництва метро на Виноградар

Будівництво нових станцій тягнеться із 2019 року, тоді розпочалися роботи від станції "Сирець" до станцій Мостицька" та "проспект Правди". За документацією, будівництво мало завершитися ще в листопаді 2021 року. Проте через корупційний скандал змінили підрядника. Нині станції метро будує "Autostrada".

Вітренко переконаний, що станцію "Мостицька" не буде відкрито наступного року.

"Ми слухали доповідь директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та його підлеглих. Вони пояснили, що для того, щоб відкрити станцію метро, необхідна протяжність як мінімум на дві станції. Ми запитали, чи можливе відкриття хоча б однієї станції, він відповів: "Навряд чи", — сказав Вітренко.

За словами депутата, директор Департаменту фінансів КМДА Репік Володимир Михайлович відповідає лише за фінансове забезпечення робіт, і якщо є відповідний бюджет є — станції будуть добудовані.

Раніше ми розповідали, що громадяни звернулися до київської влади з проханням зробити київське метро безплатним для пасажирів. 

Також ми писали, як працюватиме транспорт Києва під час новорічних свят.

Київ метро транспорт будівництво станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації