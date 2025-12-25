Метро на Виноградар — чи відкриють нові станції у Києві у 2026 році

Будівництво станції "Мостицька". Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві триває будівництво метро на житловий масив Виноградар і вже у 2026 році, за словами мера міста Віталія Кличка, було заплановано відкрити одну зі станцій цього напрямку — "Мостицьку". Проте через технічні причини, із великою ймовірністю, завершення робіт буде перенесено.

Про це заявив депутат Київради від "Слуги Народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE.

Завершення будівництва метро на Виноградар

Будівництво нових станцій тягнеться із 2019 року, тоді розпочалися роботи від станції "Сирець" до станцій Мостицька" та "проспект Правди". За документацією, будівництво мало завершитися ще в листопаді 2021 року. Проте через корупційний скандал змінили підрядника. Нині станції метро будує "Autostrada".

Вітренко переконаний, що станцію "Мостицька" не буде відкрито наступного року.

"Ми слухали доповідь директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та його підлеглих. Вони пояснили, що для того, щоб відкрити станцію метро, необхідна протяжність як мінімум на дві станції. Ми запитали, чи можливе відкриття хоча б однієї станції, він відповів: "Навряд чи", — сказав Вітренко.

За словами депутата, директор Департаменту фінансів КМДА Репік Володимир Михайлович відповідає лише за фінансове забезпечення робіт, і якщо є відповідний бюджет є — станції будуть добудовані.

