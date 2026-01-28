Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Метро в Харькове попало в Книгу мировых рекордов — детали

Метро в Харькове попало в Книгу мировых рекордов — детали

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 07:32
В метро Харькова был установлен рекорд — что известно
Рекорд в метро Харькова. Фото: пресс-служба

В Харьковском метрополитене был официально установлен мировой рекорд. Его стены украшены самым большим ансамблем живописных панно, выполненных в уникальной технике.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Реклама
Читайте также:

Рекорд в метро Харькова

Отмечается, что специалисты Книги мировых рекордов подтвердили, что 16 монументальных панно расположенных на станциях "Ботанический сад", "Алексеевская" и "Победа", является крупнейшим в мире ансамблем работ, выполненных в технике горячей эмали на меди. Общая площадь панно составляет более 100 квадратных метров. Художники работали над ним более 10 лет.

Рекорд был зафиксирован на станции метро "Победа". Во время вручения сертификатов присутствовали заместитель Харьковского городского головы по вопросам стратегического развития города Дмитрий Исаев, генеральный директор КП "Харьковский метрополитен" Владислав Приймак, авторы панно, а также представители художественного сообщества города.

None - фото 1
Рекорд в метро Харькова. Фото: пресс-служба
None - фото 2
Уникальное панно в метро Харькова. Фото: пресс-служба

В пресс-службе подчеркнули, что метро в Харькове это не просто транспортная артерия, а культурное пространство.

Ранее мы рассказывали, что в стенах киевского метрополитена спрятана станция-призрак "Львовские ворота". Ее строительство было заморожено более 20 лет назад.

Также писали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Харьков метро рекорд Книга рекордов Гиннеса станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации