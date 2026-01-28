В метро Харькова был установлен рекорд — что известно

Рекорд в метро Харькова. Фото: пресс-служба

В Харьковском метрополитене был официально установлен мировой рекорд. Его стены украшены самым большим ансамблем живописных панно, выполненных в уникальной технике.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что специалисты Книги мировых рекордов подтвердили, что 16 монументальных панно расположенных на станциях "Ботанический сад", "Алексеевская" и "Победа", является крупнейшим в мире ансамблем работ, выполненных в технике горячей эмали на меди. Общая площадь панно составляет более 100 квадратных метров. Художники работали над ним более 10 лет.

Рекорд был зафиксирован на станции метро "Победа". Во время вручения сертификатов присутствовали заместитель Харьковского городского головы по вопросам стратегического развития города Дмитрий Исаев, генеральный директор КП "Харьковский метрополитен" Владислав Приймак, авторы панно, а также представители художественного сообщества города.

Рекорд в метро Харькова. Фото: пресс-служба

Уникальное панно в метро Харькова. Фото: пресс-служба

В пресс-службе подчеркнули, что метро в Харькове это не просто транспортная артерия, а культурное пространство.

