Головна Транспорт Метро в Харкові потрапило до Книги світових рекордів — деталі

Метро в Харкові потрапило до Книги світових рекордів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 07:32
В метро Харкова було встановлено рекорд — що відомо
Рекорд в метро Харкова. Фото: пресслужба

У Харківському метрополітені було офіційно встановлено світовий рекорд. Його стіни прикрашені найбільшим ансамблем живописних панно, виконаних в унікальній техніці.

Про це повідомили в пресслужбі метрополітену.

Читайте також:

Зазначається, що фахівці Книги світових рекордів  підтвердили, що 16 монументальних панно розташованих на станціях "Ботанічний сад", "Олексіївська" та "Перемога", є найбільшим у світі ансамблем робіт, виконаних у техніці гарячої емалі на міді. Загальна площа панно складає понад 100 квадратних метрів. Митці працювали над ним понад 10 років.

Рекорд було зафіксовано на станції метро "Перемога". Під час вручення сертифікатів були присутні заступник Харківського міського голови з питань стратегічного розвитку міста Дмитро Ісаєв, генеральний директор КП "Харківський метрополітен" Владислав Приймак, автори панно, а також представники мистецької спільноти міста.

None - фото 1
Рекорд в метро Харкова. Фото: пресслужба
None - фото 2
Унікальне панно в метро Харкова. Фото: пресслужба

В пресслужбі підкреслили, що метро в Харкові це не просто транспортна артерія, а культурний простір.

Раніше ми розповідали, що в стінах київського метрополітену захована станція-привид "Львівська брама". Її будівництво було заморожене понад 20 років тому.

Також писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Харків метро рекорд Книга рекордів Гіннеса станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
