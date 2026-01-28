В метро Харкова було встановлено рекорд — що відомо

Рекорд в метро Харкова. Фото: пресслужба

У Харківському метрополітені було офіційно встановлено світовий рекорд. Його стіни прикрашені найбільшим ансамблем живописних панно, виконаних в унікальній техніці.

Про це повідомили в пресслужбі метрополітену.

Рекорд в метро Харкова

Зазначається, що фахівці Книги світових рекордів підтвердили, що 16 монументальних панно розташованих на станціях "Ботанічний сад", "Олексіївська" та "Перемога", є найбільшим у світі ансамблем робіт, виконаних у техніці гарячої емалі на міді. Загальна площа панно складає понад 100 квадратних метрів. Митці працювали над ним понад 10 років.

Рекорд було зафіксовано на станції метро "Перемога". Під час вручення сертифікатів були присутні заступник Харківського міського голови з питань стратегічного розвитку міста Дмитро Ісаєв, генеральний директор КП "Харківський метрополітен" Владислав Приймак, автори панно, а також представники мистецької спільноти міста.

Рекорд в метро Харкова. Фото: пресслужба

Унікальне панно в метро Харкова. Фото: пресслужба

В пресслужбі підкреслили, що метро в Харкові це не просто транспортна артерія, а культурний простір.

