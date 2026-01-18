Станции метро в Харькове —перечень и график работы

Какие станции метро есть в Харькове — график работы
Ежедневно в Харькове тысячи жителей и гостей города добираются до работы, учебы, больницы и других мест метрополитеном. Стены метро также защищают во время атак российских авиабомб, ракет и дронов.
Сколько станций насчитывает метрополитен Харькова
Харьковский метрополитен имеет три ветки метро — синюю, зеленую и красную. Метро насчитывает 30 станций, включая пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет". Эти станции соединяют разные районы города.
Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:
- Холодная Гора;
- Вокзальная;
- Центральный рынок;
- Площадь Конституции;
- Левада;
- Спортивная;
- Заводская;
- Турбоатом;
- Дворец Спорта;
- Армейская;
- Имени А.С. Масельского;
- Тракторный завод;
- Индустриальная.
Синяя (Салтовская) линия метрополитена:
- Исторический музей;
- Университет;
- Ярослава Мудрого;
- Киевская;
- Академика Барабашова;
- Академика Павлова;
- Студенческая;
- Салтовская.
Зеленая (Алексеевская) ветка метро:
- Метростроителей;
- Защитников Украины;
- Архитектора Бекетова;
- Госпром;
- Научная;
- Ботанический сад;
- 23 Августа;
- Алексеевская;
- Победа.
Как работает метро в Харькове во время войны
Сейчас метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 21:30. Поезда в будни курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал увеличиваются до 15-25 минут.
В выходные дни интервал движения поездов составляет ориентировочно 20 минут. Проезд в метро — бесплатный, до начала войны билеты стоили так же как и в метрополитене Киева — 8 гривен.
Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.
Также мы писали о самой глубокой станции харьковского метро "Ярослава Мудрого" — она расположена на глубине 35 метров.
