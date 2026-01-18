Станции метро в Харькове —перечень и график работы

Вход в станцию метро в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен

Ежедневно в Харькове тысячи жителей и гостей города добираются до работы, учебы, больницы и других мест метрополитеном. Стены метро также защищают во время атак российских авиабомб, ракет и дронов.

Новини.LIVE подробнее расскажут о харьковском метрополитене.

Сколько станций насчитывает метрополитен Харькова

Харьковский метрополитен имеет три ветки метро — синюю, зеленую и красную. Метро насчитывает 30 станций, включая пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет". Эти станции соединяют разные районы города.

Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:

Холодная Гора;

Вокзальная;

Центральный рынок;

Площадь Конституции;

Левада;

Спортивная;

Заводская;

Турбоатом;

Дворец Спорта;

Армейская;

Имени А.С. Масельского;

Тракторный завод;

Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

Исторический музей;

Университет;

Ярослава Мудрого;

Киевская;

Академика Барабашова;

Академика Павлова;

Студенческая;

Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) ветка метро:

Метростроителей;

Защитников Украины;

Архитектора Бекетова;

Госпром;

Научная;

Ботанический сад;

23 Августа;

Алексеевская;

Победа.

Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Как работает метро в Харькове во время войны

Сейчас метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 21:30. Поезда в будни курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал увеличиваются до 15-25 минут.

В выходные дни интервал движения поездов составляет ориентировочно 20 минут. Проезд в метро — бесплатный, до начала войны билеты стоили так же как и в метрополитене Киева — 8 гривен.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы писали о самой глубокой станции харьковского метро "Ярослава Мудрого" — она расположена на глубине 35 метров.