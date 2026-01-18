Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какие станции метро есть в Харькове — график работы

Какие станции метро есть в Харькове — график работы

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 07:32
Станции метро в Харькове —перечень и график работы
Вход в станцию метро в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен

Ежедневно в Харькове тысячи жителей и гостей города добираются до работы, учебы, больницы и других мест метрополитеном. Стены метро также защищают во время атак российских авиабомб, ракет и дронов.

Новини.LIVE подробнее расскажут о харьковском метрополитене.

Реклама
Читайте также:

Сколько станций насчитывает метрополитен Харькова

Харьковский метрополитен имеет три ветки метро — синюю, зеленую и красную. Метро насчитывает 30 станций, включая пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет". Эти станции соединяют разные районы города.

Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:

  • Холодная Гора;
  • Вокзальная;
  • Центральный рынок;
  • Площадь Конституции;
  • Левада;
  • Спортивная;
  • Заводская;
  • Турбоатом;
  • Дворец Спорта;
  • Армейская;
  • Имени А.С. Масельского;
  • Тракторный завод;
  • Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

  • Исторический музей;
  • Университет;
  • Ярослава Мудрого;
  • Киевская;
  • Академика Барабашова;
  • Академика Павлова;
  • Студенческая;
  • Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) ветка метро:

  • Метростроителей;
  • Защитников Украины;
  • Архитектора Бекетова;
  • Госпром;
  • Научная;
  • Ботанический сад;
  • 23 Августа;
  • Алексеевская;
  • Победа.
Харків метро - фото 1
Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Как работает метро в Харькове во время войны

Сейчас метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 21:30. Поезда в будни курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал увеличиваются до 15-25 минут.

В выходные дни интервал движения поездов составляет ориентировочно 20 минут. Проезд в метро — бесплатный, до начала войны билеты стоили так же как и в метрополитене Киева — 8 гривен.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы писали о самой глубокой станции харьковского метро "Ярослава Мудрого" — она расположена на глубине 35 метров.

Харьков метро транспорт график станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации