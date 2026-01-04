Видео
Метро в Днепре — сколько станций насчитывает

Метро в Днепре — сколько станций насчитывает

Дата публикации 4 января 2026 07:32
Сколько станций в метро Днепра — перечень и график работы
Метро Днепра. Фото: metro.dp.ua

Ежедневно метрополитеном Днепра добираются на работу и по делам сотни жителей и гостей города. Его стены также защищают во время воздушных атак России. Однако в отличие от Харькова и Киева, днепровское метро насчитывает всего 6 станций.

Новини.LIVE подробнее расскажут о днепровском метрополитене.

Читайте также:

Сколько станций насчитывает метрополитен Днепра

Метрополитен в Днепре состоит только из одной линии — красной и насчитывает 6 станций:

  • Покровская;
  • Проспект Свободы;
  • Заводская (временно закрыта для пассажиров);
  • Металлургов;
  • Метростроителей;
  • Вокзальная (временно закрыта для пассажиров).

Во время войны метрополитен в Днепре не работает во время комендантского часа. Поезда начинают курсировать на некоторых станциях с 5:30, а последний отправляется — до 23:00.

Билет в днепровский метрополитен стоит 10 гривен. Эту сумму можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Як працює метро у Дніпрі у розпал війни — графік, ціни на проїзд - фото 1
Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Несмотря на то, что метрополитен не работает ночью — он открывает свои двери для пассажиров во время воздушной тревоги. Если же отбой воздушной тревоги был объявлен во время действия комендантского часа — днепряне и гости города могут оставаться на ночь на станции. Однако во время действия военного положения каждый гражданин должен иметь обязательно при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
