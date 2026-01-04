Скільки станцій в метро Дніпра — перелік та графік роботи

Метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua

Щодня метрополітеном Дніпра дістаються до роботи та у справах сотні жителів та гостей міста. Його стіни також захищають під час повітряних атак Росії. Проте на відміну від Харкова та Києва, дніпровське метро нараховує лише 6 станцій.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про дніпровський метрополітен.

Скільки станцій нараховує метрополітен Дніпра

Метрополітен в Дніпрі складається лише з однієї лінії — червоною та нараховує 6 станцій:

Покровська;

Проспект Свободи;

Заводська (тимчасово закрита для пасажирів);

Металургів;

Метробудівників;

Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів).

Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години. Потяги починають курсувати на деяких станціях з 5:30, а останній відправляється — до 23:00.

Квиток у дніпровський метрополітен вартує 10 гривень. Цю суму можна сплатити за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Попри те, що метрополітен не працює вночі — він відкриває свої двері для пасажирів під час повітряної тривоги. Якщо ж відбій повітряної тривоги було оголошено під час дії комендантської години — дніпряни та гості міста можуть залишатися на ніч на станції. Проте під час дії воєнного стану кожен громадянин має мати обов’язково при собі документи, що посвідчують особу.

