Україна
Метро в Дніпрі — скільки станцій нараховує та який графік роботи

Дата публікації: 4 січня 2026 07:32
Скільки станцій в метро Дніпра — перелік та графік роботи
Метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua

Щодня метрополітеном Дніпра дістаються до роботи та у справах сотні жителів та гостей міста. Його  стіни також захищають під час повітряних атак Росії. Проте на відміну від Харкова та Києва, дніпровське метро нараховує лише 6 станцій.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про дніпровський метрополітен.

Скільки станцій нараховує метрополітен Дніпра

Метрополітен в Дніпрі складається лише з однієї лінії — червоною та нараховує 6 станцій:

  • Покровська;
  • Проспект Свободи;
  • Заводська (тимчасово закрита для пасажирів);
  • Металургів;
  • Метробудівників;
  • Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів).

Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години. Потяги починають курсувати на деяких станціях з 5:30, а останній відправляється — до 23:00.

Квиток у дніпровський метрополітен вартує 10 гривень. Цю суму можна сплатити за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Як працює метро у Дніпрі у розпал війни — графік, ціни на проїзд - фото 1
Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Попри те, що метрополітен не працює вночі — він відкриває свої двері для пасажирів під час повітряної тривоги. Якщо ж відбій повітряної тривоги було оголошено під час дії комендантської години — дніпряни та гості міста можуть залишатися на ніч на станції. Проте під час дії воєнного стану кожен громадянин має мати обов’язково при собі документи, що посвідчують особу.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
