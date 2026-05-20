Маршрутки в Києві: експерт пояснив, як влада Києва як наживаються на приватних перевезеннях

Пасажири сідають на маршрутку в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Києві продовжують обговорювати подорожчання проїзду в комунальному транспорті. Зростання тарифів також призведе до здорожчання поїздок у маршрутках.

Чому міській владі не вигідно розбудовувати мережу покриття трамваїв, тролейбусів та автобусів. розповів кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі Новини.LIVE.

Маршрутна "мафія" в Києві

Експерт розповів, що досвід європейських країн доводить, що в містах може бути 100 % комунального транспорту. За словами експерта, влада столиці роками скорочувала покриття мережі громадського транспорту. Зокрема, в Києві десятиліттями відмовлялись від трамваїв.

Фахівець розповів, що за відсутності міського транспорту розігруються ліцензії на маршрути.

"Десятиліттями одні й ті самі компанії виграють ці ліцензії на обслуговування маршруту і ми бачимо, що якість цих перевезень тільки падає", — розповів Ковальов.

Він додав, що при критичному стані транспорту приватних перевізників, водії ще й намагаються здешевити поїздку — заповнивши маршрутку вщент людьми.

Фахівець додав, що міська влада прагне збільшувати кількість приватних перевезень, адже це мільйони готівки, яку не можна ніяк відслідкувати.

"Величезною сумою готівки щоденно оперують перевізники і міська влада Києва робить все, щоб лише збільшити кількість приватних перевезень", — підкреслив експерт.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Влада міста оприлюднила документа в якому йдеться, що за одну поїздку у метро, трамваї, метро та тролейбусі доведеться віддати 30 гривень. Проте діятимуть знижки для тих, хто ним користується.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд суттєво здорожчав у Львові. Зокрема, загальний абонемент зріс в ціні з 900 до 1150 гривень. При оплаті карткою разовий проїзд коштуватиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30 гривень. Таке рішення місцева влада прийняла після суттєвого здорожчання пального.