Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Маршрутна "мафія": чому в Києві не розвивають комунальний транспорт

Маршрутна "мафія": чому в Києві не розвивають комунальний транспорт

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 14:35
Маршрутки в Києві: експерт пояснив, як влада Києва як наживаються на приватних перевезеннях
Пасажири сідають на маршрутку в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Києві продовжують обговорювати подорожчання проїзду в комунальному транспорті. Зростання тарифів також призведе до здорожчання поїздок у маршрутках. 

Чому міській владі не вигідно розбудовувати мережу покриття трамваїв, тролейбусів та автобусів. розповів кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі Новини.LIVE.

Маршрутна "мафія" в Києві

Експерт розповів, що досвід європейських країн доводить, що в містах може бути 100 % комунального транспорту. За словами експерта, влада столиці роками скорочувала покриття мережі громадського транспорту. Зокрема, в Києві десятиліттями відмовлялись від трамваїв.

Фахівець розповів, що за відсутності міського транспорту розігруються ліцензії на маршрути.

"Десятиліттями одні й ті самі компанії виграють ці ліцензії на обслуговування маршруту і ми бачимо, що якість цих перевезень тільки падає", — розповів Ковальов.

Читайте також:

Він додав, що при критичному стані транспорту приватних перевізників, водії ще й намагаються здешевити поїздку — заповнивши маршрутку вщент людьми.

Фахівець додав, що міська влада прагне збільшувати кількість приватних перевезень, адже це мільйони готівки, яку не можна ніяк відслідкувати.

"Величезною сумою готівки щоденно оперують перевізники і міська влада Києва робить все, щоб лише збільшити кількість приватних перевезень", — підкреслив експерт.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Влада міста оприлюднила документа в якому йдеться, що за одну поїздку у метро, трамваї, метро та тролейбусі доведеться віддати 30 гривень. Проте діятимуть знижки для тих, хто ним користується.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд суттєво здорожчав у Львові. Зокрема, загальний абонемент зріс в ціні з 900 до 1150 гривень. При оплаті карткою разовий проїзд коштуватиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30 гривень. Таке рішення місцева влада прийняла після суттєвого здорожчання пального.

Київ прямий ефір Новини.LIVE громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації