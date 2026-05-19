Здорожчання проїзду в Києві: проїзний в столиці може увійти в ТОП-5 найдорожчих в ЄС

Люди чекають на тролейбус у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вже з 15 липня проїзд у громадському транспорті Києва може здорожчати майже у чотири рази. Поки очікується остаточне рішення міської влади щодо нових тарифів, активісти порівняли потенційну вартість проїзного у Києві з цінами у інших європейських столицях.

Про це пише ГО "Пасажири Києва" в Telegram, передає Новини.LIVE.

Проїзний в Києві стане одним з найдорожчих у Європі

Після встановлення нових тарифів безлімітний проїзний на місяць буде коштувати 4875 грн (приблизно 95 євро).

Активісти підкреслили, що навіть діючий проїзний дуже не вигідний для киян проїзний за 1300 грн коштує дорожче Праги, Будапешту та на рівні Варшави і Братислави. Через вартість ним користується мало пасажирів.

Там додали, що в більшості європейських міст жителів стимулюють користуватися дешевим та якісним муніципальним транспортом запроваджуючи дешеві місячні, квартальні та річні проїзні.

Читайте також:

Зокрема, в Празі вартість дня безлімітних поїздок складає 22 грн/день, Атенах — 47, Відні - 66, Стокгольмі — 145. Натомість із новою ціною проїзного у 4875 грн поїздки обійдуться киянам дорожче, ніж жителям цих європейських міст.

"Місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе 4-ту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі", — йдеться в повідомленні.

Порівняння тарифів на проїзний у Європі та Києві. Фото: ГО "Пасажири Києва"

Активісти підкреслили, що столична влада новою ціною знову робить безлімітний проїзний непривабливим для киян. Зокрема, у разі зміни вартості проїзного до 4875 (при тарифі 30), щоб окупити його вартість, потрібно здійснити аж 8 поїздок на день. Таким чином він може стати вигідним хіба що активним кур’єрам.

Раніше Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Також Новини.LIVE раніше підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.