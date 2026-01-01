Видео
Какие станции метро не узнают те, кто давно не был в Харькове

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 07:32
Переименованные станции в Харькове — перечень и названия
Харьковский метрополитен. Фото: t.me/s/kh_metro

Метрополитен в Харькове является главной транспортной артерией города, которое не только каждое утро и каждый вечер доставляет пассажиров на работу или учебу, но и защищает во время атак России. На фоне дерусификации в городе было переименовано 4 станции метро.

Об этом сообщили пресс-служба ОВА.

Переименованные станции метро в Харькове

Первой в апреле 2024 года была переименована станция "Пушкинская", названная в честь русского классика. Она получила новое название — "Ярослава Мудрого".

В июле того же года депутаты Харьковской ОГА проголосовали за переименование еще 3 станций метро:

  • "Проспект Гагарина" на "Левада";
  • "Героев труда" на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" на "Заводская".

Харьковский метрополитен в разгар войны работает ежедневно с 5:30 до 21:30. Поезда в будни курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал увеличиваются до 15-25 минут. В выходные поезда курсируют каждые 20 минут. Сейчас вход в харьковское метро свободный.

Ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на поездках в метро в столице. В частности, чем больше поездок вы приобретете — тем выгоднее они вам обойдутся.

Также депутат Киевсовета от "Слуги народа" рассказал, что авария тоннеля "Демеевская-Лыбедская", которую сейчас ликвидировали, может снова произойти чуть ли не на каждой станции столичного метрополитена.

Харьков транспорт декоммунизация метрополитен станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
