Пассажиры в салоне поезда. Фото: УНИАН

Украинцы, путешествующие на поездах Укрзализныци, часто бронируют места рядом, чтобы ехать с ребенком, близким человеком или другом. Но бывает, что система показывает только одно свободное место. Из-за этого пассажиры нередко вынуждены выбирать разные вагоны. Но даже несмотря на отсутствие свободных соседних мест поездка может состояться. Есть несколько способов найти билеты рядом даже на популярные направления.

Что для этого нужно сделать, рассказывает Новини.LIVE.

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Как найти два соседних места в поезде Укрзализныци

Если при покупке билетов система показывает только одно свободное место, спешить с бронированием необязательно. Часть билетов может снова появиться в продаже, когда другие пассажиры отменят свои поездки или освободятся ранее зарезервированные места.

Чтобы не проверять наличие билетов вручную постоянно, можно воспользоваться функцией отслеживания в мобильном приложении Укрзализныци. Для этого нужно найти нужный поезд и нажать кнопку "Отслеживать свободные места".

В приложении также предусмотрена возможность автоматической покупки билетов по заданным условиям. При настройке можно ориентироваться на необходимое количество мест и желаемый тип размещения, если соответствующие параметры доступны для выбранного рейса.

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Когда могут появиться дополнительные билеты на поезд

Даже если все удобные места уже раскуплены, ситуация может измениться ближе к отправлению. Пассажиры возвращают билеты, а часть мест может поступать в продажу после снятия резервов.

Среди периодов, когда рекомендуется повторно проверять наличие билетов:

примерно за 24 часа до отправления;

за шесть часов до отправления;

за два часа до отправления;

утром, ориентировочно между 08:00 и 09:00.

Как найти два места рядом через другие станции

Иногда система показывает, что на нужном маршруте осталось только одно место, хотя на другом отрезке этого же рейса есть несколько свободных.

В такой ситуации можно попробовать изменить станции поиска. Например, проверить билеты:

от станции, расположенной раньше вашей;

до станции, следующей за нужной;

на более длинный участок того же маршрута.

Есть и другой способ — разделить маршрут на две части. Например, сначала проверить места до крупной узловой станции, а затем от нее до конечного пункта. На разных участках могут быть доступны другие места, иногда даже в том же вагоне. В таком случае нужно приобрести билеты на обе части маршрута и учесть возможную смену мест в пути.

Можно ли поменяться местами с другими пассажирами

Если найти два соседних места так и не удалось, можно купить билеты отдельно, желательно в одном вагоне. После посадки можно попробовать договориться с другими пассажирами об обмене местами. Проще всего это сделать, когда предлагаются равноценные места: нижнюю полку вместо нижней или верхнюю вместо верхней.

Также можно обратиться к проводнику. У него есть информация о посадке и высадке пассажиров на разных станциях, и он может помочь найти подходящий вариант.

Как понять, какие места в поезде расположены рядом

При покупке билетов нужно обращать внимание не только на номер вагона, но и на расположение полок. В стандартных купейных и плацкартных вагонах действует следующее правило:

Нечетные номера — нижние полки.

Четные номера — верхние полки.

В обычном купейном вагоне каждое купе имеет четыре места. В плацкартном вагоне также есть боковые полки, нумерация которых начинается с №37. В частности, возле первого открытого купе с местами №1–4 расположены боковые места №53 и №54.

Если покупаете билеты через сайт «Укрзализныци», можно воспользоваться схемой вагона. На ней нижние полки обычно показаны внизу, а верхние — вверху.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как изменения в движении международных поездов влияют на пассажиров. После российского удара по предприятию в Мукачево венгерский перевозчик MÁV временно сократил маршрут двух пар поездов до Чопа. Оттуда пассажиров будут доставлять в Мукачево пригородными поездами, а ночной рейс Будапешт — Мукачево — Киев пока курсирует без изменений.

Также Новини.LIVE рассказывали, как сократить расходы на международные поездки по Укрзализныце. Например, поездка из Киева в Холм через Ковель стоит 1 841 гривну вместо 3 053 гривен за прямой рейс. Правда, билеты придется покупать отдельно, ведь продажа билетов на внутренние рейсы открывается лишь за два дня до отправления.