Потяг Київ — Бухарест. Фото: пресслужба УЗ

Восени минулого року Укрзалізниця отримала 66 новеньких вагонів, які були побудовані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вони возять пасажирів до Польщі та інших країн Європи. Одна з мандрівниць показала умови в одному з вагонів.

Про те, як виглядають новенькі купе Київ-Бухарест, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача iryna_yuu в Instagram.

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Умови у нових купе Київ-Бухарест

Мандрівниця розповіла, що квиток їй обійшовся у 4 378 гривень, що на 1 500 гривень дешевше, ніж потяг Київ-Варшава.

Вона зізналась, що напрямок є менш популярним за Польщу і нижнє місце вона взяла всього за два дні до виїзду і у вагоні було всього 5 пасажирів.

"З відносних мінусів це те, що він йде 24 години і виїзд майже о 7 ранку і не з головного вокзалу, а з приміського. Зокрема, треба обійти будівлю головного вокзалу і прямо там чекатиме потяг", — додала пасажирка.

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Вона також додала, шо рейс курсує через Молдову і пасажирам треба проходити кордон два рази. Проте контроль мандрівники проходять не виходячи із вагону.

"На виїзді з України мою валізу дивились, сильно не перевіряли, але просили показати аптечку. Думаю це тому, що нас було мало в вагоні і їм було нудно", — сказала дівчина.

Вона розповіла, що перший кордон пасажири проходили вдень, другий — ввечері і досить швидко.

За словами мандрівниці, головна причина, чому варто обрати поїздку на потязі до Румунії — це зручне проходження кордону не виходячи зі свого купе.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому так різко змінюється ціна в додатку УЗ коли переходиш до вибору місць у вагоні. Зокрема, різниця в ціні залізничного квитка залежить від типу вагона та умов проїзду.Також в поїздах діє диференціація вартості, яка може залежати від дня тижня та коефіцієнта фірмовості.

Також Новини.LIVE писали, у яких умовах пасажирам доводиться подорожувати старими вагонами Укрзалізниці на маршруті Київ — Ковель. Стан вагонів і комфорт під час поїздки залишаються важливими критеріями для пасажирів. Водночас умови перевезення можуть відрізнятися залежно від рейсу.