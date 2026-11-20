Пасажири у салоні поїзда. Фото:УНІАН

Українці, які подорожують Укрзалізницею, часто бронюють місця поруч, щоб їхати з дитиною, рідною людиною чи другом. Але буває, що система показує лише одне вільне місце. Через це пасажири нерідко змушені обирати різні вагони. Але навіть попри відсутність вільних сусідніх місць поїздка може відбутися. Є кілька способів знайти квитки разом навіть на популярні напрямки.

Що необхідно зробити, розповідає Новини.LIVE.

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Як знайти два сусідні місця в поїзді Укрзалізниці

Якщо під час купівлі квитків система показує лише одне вільне місце, поспішати з бронюванням необов'язково. Частина квитків може знову з'явитися у продажу, коли інші пасажири скасують свої поїздки або звільняться раніше зарезервовані місця.

Щоб постійно не перевіряти наявність квитків вручну, можна скористатися функцією відстеження у мобільному застосунку Укрзалізниці. Для цього потрібно знайти потрібний поїзд і натиснути кнопку "Відстежувати вільні місця".

У застосунку також передбачена можливість автоматичного викупу квитків за заданими умовами. Під час налаштування можна орієнтуватися на потрібну кількість місць і бажаний тип розміщення, якщо відповідні параметри доступні для обраного рейсу.

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Коли можуть з'явитися додаткові квитки на поїзд

Навіть якщо всі зручні місця вже розкупили, ситуація може змінитися ближче до відправлення. Пасажири повертають квитки, а частина місць може надходити у продаж після зняття резервів.

Серед періодів, коли радять повторно перевіряти наявність квитків:

приблизно за 24 години до відправлення;

за шість годин до рейсу;

за дві години до відправлення;

вранці, орієнтовно між 08:00 та 09:00.

Як знайти два місця поруч через інші станції

Іноді система показує, що на потрібному маршруті залишилося лише одне місце, хоча на іншому відрізку цього самого рейсу є кілька вільних.

У такій ситуації можна спробувати змінити станції пошуку. Наприклад, перевірити квитки:

від станції, розташованої раніше за вашу;

до станції, яка йде після потрібної;

на довший відрізок того самого маршруту.

Є й інший спосіб — розділити маршрут на дві частини. Наприклад, спочатку перевірити місця до великої вузлової станції, а потім від неї до кінцевого пункту. На різних відрізках можуть бути доступні інші місця, іноді навіть у тому самому вагоні. У такому разі потрібно придбати квитки на обидві частини маршруту й врахувати можливу зміну місць у дорозі.

Чи можна помінятися місцями з іншими пасажирами

Якщо знайти два сусідні місця так і не вдалося, можна купити квитки окремо, бажано в одному вагоні. Після посадки можна спробувати домовитися з іншими пасажирами про обмін місцями. Найпростіше це зробити, коли пропонують рівноцінні місця: нижню полицю замість нижньої або верхню замість верхньої.

Також можна звернутися до провідника. Він має інформацію про посадку та висадку пасажирів на різних станціях і може допомогти знайти можливий варіант.

Як зрозуміти, які місця в поїзді розташовані поруч

Під час купівлі квитків потрібно звертати увагу не лише на номер вагона, а й на розташування полиць. У стандартних купейних і плацкартних вагонах діє таке правило:

Непарні номери — нижні полиці.

Парні номери — верхні полиці.

У звичайному купейному вагоні кожне купе має чотири місця. У плацкартному вагоні також є бічні полиці, нумерація яких починається з №37. Зокрема, біля першого відкритого купе з місцями №1–4 розташовані бічні місця №53 і №54.

Якщо купуєте квитки через сайт Укрзалізниці, можна скористатися схемою вагона. На ній нижні полиці зазвичай показані внизу, а верхні — вгорі.

Раніше Новини.LIVE писали, як зміни в русі міжнародних потягів впливають на пасажирів. Після російського удару по підприємству в Мукачеві угорський перевізник MÁV тимчасово скоротив маршрут двох пар поїздів до Чопа. Звідти пасажирів довозитимуть до Мукачева приміськими потягами, а нічний рейс Будапешт — Мукачево — Київ поки курсує без змін.

Також Новини.LIVE розповідали, як зменшити витрати на міжнародні поїздки Укрзалізницею. Наприклад, дорога з Києва до Холма через Ковель коштує 1 841 гривню замість 3 053 гривень за прямий рейс. Щоправда, квитки доведеться купувати окремо, адже внутрішні продажі відкриваються лише за два дні до відправлення.