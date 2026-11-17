Проводница в поезде. Фото: Укрзализныця

Россия нанесла удар по одному из предприятий Мукачево. В связи с этим венгерский железнодорожный перевозчик MÁV временно ограничил движение двух пар поездов собственного состава, курсирующих по европейской колее по маршруту Будапешт — Мукачево.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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MÁV остановил поезда из-за удара РФ

В Укрзализныце сообщили, что поезда, курсировавшие по европейской колее по маршруту Будапешт – Мукачево, временно будут следовать до станции Чоп.

В компании добавили, что это решение, принятое из соображений безопасности, связано с сегодняшней атакой России на одно из предприятий Мукачево, при этом железная дорога не подвергалась вражескому нападению.



Перевозчик оперативно организует пересадку на пригородные поезда широкой колеи, чтобы пассажиры могли добраться из Чопа в Мукачево и в обратном направлении.

"С венгерской стороной продолжаются переговоры о возобновлении движения поездов до Мукачево в ближайшие дни. До тех пор пассажирам будет обеспечено пересадочное сообщение. Железнодорожная инфраструктура и сотрудники в результате атаки не пострадали", — говорится в сообщении.

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В УЗ добавили, что ночной поезд по маршруту Будапешт — Мукачево — Киев будет курсировать по обычному маршруту.

Как сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook, в Закарпатье российский беспилотник попал в цель в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачево.

Он добавил, что Венгрия сегодня-завтра приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной. Венгерский экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на некоторых рейсах пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст ее уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали, за что в поезде Укрзализныца не требует от пассажиров доплаты. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключом" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.