Аэропорт Вроцлав имени Николая Коперника. Фото: LOT

Пока украинские аэропорты остаются закрытыми для пассажирских рейсов, многие украинцы продолжают летать через соседнюю Польшу. Одним из вариантов для путешествий является польский Вроцлав. Совсем не обязательно тратить десятки злотых на такси до аэропорта. Добраться до терминала можно значительно дешевле, если учесть несколько нюансов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Аэропорты24.

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Как сэкономить на поездке в аэропорт Вроцлава

Аэропорт расположен примерно в 10 км от центра города, на улице Graniczna, 190. Доехать туда можно на обычном городском автобусе №106, который отправляется от главного железнодорожного вокзала с остановки Dworcowa. В среднем поездка занимает 44 минуты, а автобусы курсируют преимущественно каждые 15 минут.

Первый автобус от вокзала отправляется:

в будние дни — в 05:00;

в выходные — в 05:04.

Последний рейс по расписанию — в 00:15. Однако часть поздних автобусов едет в депо, поэтому перед посадкой лучше проверить конечную остановку.

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Разовый билет стоит 4,60 злотого, а льготный — 2,30 злотого. Для сравнения: поездка на такси между аэропортом и главным вокзалом днем может обойтись примерно в 50–60 злотых.

А вот доехать до аэропорта на поезде пока невозможно. Под терминалом уже построили железнодорожный туннель, но для запуска сообщения не хватает около трех километров путей и конечной станции.

Что нужно знать об аэропорте Вроцлава

Если до вылета осталось много времени, в аэропорту можно перекусить, оставить вещи в камере хранения или купить необходимые продукты. График работы некоторых заведений и сервисов:

Check-in Bar — с 04:00 до 22:00 или до последнего вылета;

билетная касса — с 04:00 до 19:00;

камера хранения — с 07:00 до 19:00;

магазин Żabka — круглосуточно.

Также возле зоны контроля безопасности находится пункт, где можно взвесить ручную кладь перед вылетом.

За сколько времени нужно приехать в аэропорт Вроцлава

Все зависит от правил авиакомпании, наличия багажа и направления перелета. Например, с 10 ноября 2026 года Ryanair закрывает стойки регистрации и сдачи багажа за 60 минут до вылета.

Также нужно учесть, что прохождение контроля безопасности в аэропорту Вроцлава может занять от 5 до 30 минут. Если вы летите за пределы Шенгенской зоны, дополнительное время понадобится еще и на паспортный контроль.

Как бесплатно въехать на территорию аэропорта

Если вас подвозят к аэропорту на автомобиле, можно воспользоваться специальной зоной Kiss&Fly возле терминала. Первые 10 минут пребывания там бесплатны. Если задержитесь, придется платить:

до 20 минут — 20 злотых;

за каждые последующие 10 минут — еще 10 злотых.

Бесплатно заезжать в эту зону можно до трех раз в сутки.

Для тех, кто планирует оставить автомобиль в аэропорту на несколько дней, предусмотрена парковка D. Оттуда до терминала круглосуточно курсирует бесплатный автобус. Сэкономить можно и на самой парковке. Если забронировать место онлайн как минимум за шесть часов до въезда, можно получить скидку до 40%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево добраться до аэропорта Познани. От главного вокзала туда ходят автобусы № 148 и № 159. Поездка занимает 20–25 минут, а билет стоит 7 злотых. Для ночных рейсов есть автобус № 222, а пассажиры из Львова могут приехать в Познань прямым FlixBus и пересесть на городской транспорт.

Также мы писали, на каких услугах можно сэкономить в аэропортах Польши. Пассажирам доступны бесплатный Wi-Fi, питьевая вода, зарядные устройства для телефонов и комнаты для мам с детьми. В варшавском аэропорту Шопена люди старше 70 лет могут бесплатно пройти контроль Fast Track.