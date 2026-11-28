Аеропорт Вроцлав імені Миколая Коперника. Фото: LOT

Поки українські аеропорти залишаються закритими для пасажирських рейсів, багато українців продовжують літати через сусідню Польщу. Одним із варіантів для подорожей є польський Вроцлав. Зовсім необов'язково витрачати десятки злотих на таксі до аеропорту. Дістатися до термінала можна значно дешевше, якщо врахувати кілька нюансів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Аеропорти24.

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Як заощадити на дорозі до аеропорту Вроцлава

Аеропорт розташований приблизно за 10 км від центру міста, на вулиці Graniczna, 190. Доїхати туди можна звичайним міським автобусом №106, який вирушає від головного залізничного вокзалу із зупинки Dworcowa. У середньому дорога займає 44 хвилини, а автобуси курсують переважно кожні 15 хвилин.

Перший автобус від вокзалу вирушає:

у будні — о 05:00;

у вихідні — о 05:04.

Останній рейс за розкладом — о 00:15. Однак частина пізніх автобусів їде до депо, тому перед посадкою краще перевірити кінцеву зупинку.

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Разовий квиток коштує 4,60 злотого, а пільговий — 2,30 злотого. Для порівняння, поїздка на таксі між аеропортом та головним вокзалом вдень може обійтися приблизно у 50–60 злотих.

А ось доїхати до аеропорту потягом поки неможливо. Під терміналом уже збудували залізничний тунель, але для запуску сполучення бракує близько трьох кілометрів колії та кінцевої станції.

Що потрібно знати про аеропорт Вроцлава

Якщо до вильоту залишилося багато часу, в аеропорту можна перекусити, залишити речі в камері схову або купити необхідні продукти. Графік роботи деяких закладів та сервісів:

Check-in Bar — з 04:00 до 22:00 або до останнього вильоту;

квиткова каса — з 04:00 до 19:00;

камера схову — з 07:00 до 19:00;

магазин Żabka — цілодобово.

Також біля зони контролю безпеки є пункт, де можна зважити ручну поклажу перед вильотом.

За скільки часу потрібно приїхати до аеропорту Вроцлава

Усе залежить від правил авіакомпанії, наявності багажу та напрямку перельоту. Наприклад, із 10 листопада 2026 року Ryanair закриває стійки реєстрації та здачі багажу за 60 хвилин до вильоту.

Також потрібно врахувати, що проходження контролю безпеки в аеропорту Вроцлава може зайняти від 5 до 30 хвилин. Якщо летите за межі Шенгенської зони, додатковий час знадобиться ще й на паспортний контроль..

Як безкоштовно заїхати на територію аеропорту

Якщо вас підвозять до аеропорту автомобілем, можна скористатися спеціальною зоною Kiss&Fly біля термінала. Перші 10 хвилин перебування там безкоштовні. Якщо затриматися, доведеться платити:

до 20 хвилин — 20 злотих;

за кожні наступні 10 хвилин — ще 10 злотих.

Безкоштовно заїжджати до цієї зони можна до трьох разів на добу.

Для тих, хто планує залишити автомобіль в аеропорту на кілька днів, передбачений паркінг D. Звідти до термінала цілодобово курсує безкоштовний автобус. Заощадити можна й на самому паркуванні. Якщо забронювати місце онлайн щонайменше за шість годин до в'їзду, можна отримати знижку до 40%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево дістатися до аеропорту Познані. Від головного вокзалу туди їдуть автобуси № 148 і № 159. Дорога займає 20–25 хвилин, а квиток коштує 7 злотих. Для нічних рейсів є автобус № 222, а пасажири зі Львова можуть приїхати до Познані прямим FlixBus і пересісти на міський транспорт.

Також ми писали, на яких послугах можна заощадити в аеропортах Польщі. Пасажирам доступні безкоштовний Wi-Fi, питна вода, зарядки для телефонів і кімнати матері та дитини. У варшавському аеропорту Шопена люди від 70 років можуть безплатно пройти контроль Fast Track.