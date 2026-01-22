Видео
Рейс в Рим стал хитом — пасажиров вчетверо больше, чем мест

Рейс в Рим стал хитом — пасажиров вчетверо больше, чем мест

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 13:29
Alaska Airlines установила рекорд по численности пасажиров в очереди
Самолет авиакомпании Alaska Airlines. Фото: Alaska Airlines

Авиакомпания Alaska Airlines оказалась в шаге от нового мирового рекорда, причем еще до вылета рейса. На первый же беспосадочный перелет в Рим в листе ожидания уже более 1200 человек.

Более того, эта цифра продолжает расти ежедневно. Об этом пишет Simple Flying.

Читайте также:

Рекордный рейс, который еще не вылетел

Первый рейс Alaska Airlines в Рим запланирован на 28 апреля. Он станет первым трансатлантическим направлением авиакомпании из Сиэтла и вообще третьим дальнемагистральным маршрутом после запуска рейсов в Токио и Сеул. Но вместо обычного старта новой линии компания получила настоящий ажиотаж.

Билеты на маршрут появились еще в ноябре. Но кроме обычных пассажиров, параллельно рейс открыт и для сотрудников авиакомпании и членов их семей — в режиме standby.

Лист ожидания больше самолета в четыре раза

По состоянию на эту неделю в списке ожидания на первый рейс — более 1200 человек. При этом самолет, который будет выполнять рейс, рассчитан только на 300 пассажиров. То есть желающих почти в четыре раза больше, чем физически может вместить борт.

Спрос оказался настолько бешеным, что руководство Alaska Airlines даже обратилось к людям с просьбой сняться со списка, если планы не являются серьезными. Но это обращение почти не повлияло на ситуацию — список продолжает расти.

В чем причина ажиотажа

Новый рейс в аэропорт Рим-Фьюмичино будет выполняться ежедневно летом. Для Alaska Airlines это будет первым маршрутом в трансатлантическом сегменте.

Генеральный директор компании Бен Миникуччи сообщил, что многие его сотрудники имеют итальянские корни. Именно поэтому вокруг рейса возникла такая эмоциональная история и ажиотаж.

Ранее мы писали, что президентский самолет Дональда Трампа на пути в Европу был вынужден развернуться и сесть в США из-за проблем с электричеством на борту.

Также мы сообщали, что лоукостер Ryanair высмеял Илона Маска новой распродажей билетов.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
