Чому Ryanair не планує встановлювати Starlink Маска на літаках — в мережі розгорівся скандал

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі відкрито заявив про те, що компанія найближчим часом не планує впроваджувати на бортах літаків інтернет Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск не змовчав.

Чи з'явиться інтернет на бортах Ryanair

В інтерв'ю Reuters О'Лірі сказав, що встановлення антени на фюзеляжі літака додасть ваги літаку і на кілька відсотків збільшить витрати палива. Він також додав, що пасажири лоукостера навряд чи будуть платити за Wi-Fi на коротких, годинних рейсах.

Starlink, розроблений SpaceX, забезпечує високошвидкісний інтернет завдяки великій мережі супутників на низькій навколоземній орбіті.

Заяву О'Лірі прокоментував віце-президент SpaceX з інженерії Starlink Майкл Ніколлс.

Він пояснив, що кількавідсотковий вплив на споживання палива може бути правдивим для старих терміналів, але термінали Starlink є в рази ефективнішими.

Засновник SpaceX Ілон Маск взагалі розкритикував керівника Ryanair.

Він назвав О'Лірі "дезінформованим" і попередив, що Ryanair втратить клієнтів на користь авіакомпаній, які пропонують доступ до Інтернету.

Згодом Маск назвав О'Лірі "повним ідіотом" та закликав звільнити його.

О'Лірі пояснив, що встановлення Starlink коштуватиме авіакомпанії від 200 до 250 мільйонів доларів на рік. Це приблизно по кілька доларів на кожного клієнта і за словами гендиректора, компанія не може собі дозволити такий крок.

Керівник Ryanair також безпосередньо відповів Маску, заявивши, що пасажири "не повинні звертати жодної уваги на Ілона Маска". Він додав, що Маск "багатий, проте ідіот".

