Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Маск "змішав з брудом" гендиректора Ryanair через Starlink

Маск "змішав з брудом" гендиректора Ryanair через Starlink

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 10:12
Чому Ryanair не планує встановлювати Starlink Маска на літаках — в мережі розгорівся скандал
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі відкрито заявив про те, що компанія найближчим часом не планує впроваджувати на бортах літаків інтернет Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск не змовчав.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Чи з'явиться інтернет на бортах Ryanair

В інтерв'ю Reuters О'Лірі сказав, що встановлення антени на фюзеляжі літака додасть ваги літаку і на кілька відсотків збільшить витрати палива. Він також додав, що пасажири лоукостера навряд чи будуть платити за Wi-Fi на коротких, годинних рейсах.

Starlink, розроблений SpaceX, забезпечує високошвидкісний інтернет завдяки великій мережі супутників на низькій навколоземній орбіті.

Заяву О'Лірі прокоментував віце-президент SpaceX з інженерії Starlink Майкл Ніколлс.

Він пояснив, що кількавідсотковий вплив на споживання палива може бути правдивим для старих терміналів, але термінали Starlink є в рази ефективнішими.

Засновник SpaceX Ілон Маск взагалі розкритикував керівника Ryanair. 

Він назвав О'Лірі "дезінформованим" і попередив, що Ryanair втратить клієнтів на користь авіакомпаній, які пропонують доступ до Інтернету.

Згодом Маск назвав О'Лірі "повним ідіотом" та закликав звільнити його.

О'Лірі пояснив, що встановлення Starlink коштуватиме авіакомпанії від 200 до 250 мільйонів доларів на рік. Це приблизно по кілька доларів на кожного клієнта і за словами гендиректора, компанія не може собі дозволити такий крок.

Керівник Ryanair також безпосередньо відповів Маску, заявивши, що пасажири "не повинні звертати жодної уваги на Ілона Маска". Він додав, що Маск "багатий, проте ідіот".

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад. 

авіарейси Ілон Маск Starlink літаки WiFi Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації