Самолет Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновит бизнес-класс на европейских рейсах. Однако за полеты в обновленном салоне пассажирам придется доплачивать отдельно.

Об этом пишет Avianews, передает Новини.LIVE.

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Обновленный бизнес-класс Lufthansa

Отмечается, что авиакомпания Lufthansa расширяет свое предложение премиум-класса на коротко- и среднемагистральных маршрутах. Пассажиры смогут забронировать кресло Premium Business Seat и насладиться дополнительным комфортом в самолете.

Забронировать это кресло можно уже на рейсах между Франкфуртом и Афинами, а также Ниццей и Каиром, запланированных после 1 марта 2027 года.

В первых двух рядах бизнес-класса пассажиров ждет просторная компоновка кресел. Вместо шести кресел в ряду по привычной схеме 3-3 рядом расположены только два кресла.

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Первый модернизированный самолет Lufthansa начнет регулярные рейсы 16 декабря 2026 года. С февраля 2027 года эти самолеты будут постоянно эксплуатироваться на маршрутах между Франкфуртом и Афинами, Ниццей и Каиром.

Новые кресла в самолетах Lufthansa. Фото: Lufthansa

Кроме того, на шести самолетах также будет внедрена система Wi-Fi на базе технологии Starlink. Пассажиры смогут наслаждаться не только комфортом новых кресел, но и полноценным доступом к сети.

Высокоскоростной интернет позволит пассажирам во время полета просматривать видеоконтент, работать и пользоваться приложениями.

Из системы бронирования авиакомпании следует, что доплата за обновленный бизнес-класс на рейсе Франкфурт — Афины обойдется в 139 евро, на рейсе Франкфурт — Ницца — в 99 евро, на рейсе Франкфурт — Каир — в 199 евро.

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